Duro attacco di Giorgia Meloni a Conte

Un video con un duro attacco al premier, ormai dimissionario, Giuseppe Conte, è stato pubblicato su Facebook dalla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. “Non si può invocare il rispetto della Costituzione e poi tramare per un osceno governo Cinquestelle-Pd che ha come unico obiettivo quello di impedire agli italiani di esercitare la loro sovranità”, ha detto la leader di destra.

“Andremo dal Presidente Mattarella a ribadire che Fratelli d’Italia non c’è per nessun inciucio: chiediamo elezioni subito, perché dalle elezioni può nascere un governo forte e coeso, capace di difendere gli interessi italiani”, ha aggiunto. Fratelli d’Italia è la forza politica che dovrebbe allearsi con la Lega di Matteo Salvini nell’eventualità di elezioni anticipate.

Il video di Meloni è stato pubblicato dopo il discorso di Giuseppe Conte in Senato (qui la diretta della giornata), discorso in cui il presidente del Consiglio ha annunciato le dimissioni (qui il discorso integrale). Con le dimissioni di Conte, le redini della crisi passano nelle mani del presidente della Repubblica che avvierà le consultazioni per verificare la possibilità di un nuovo governo prima di sciogliere le Camere.