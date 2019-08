Katie Holmes è single: fine della storia con Jamie Foxx

La storica attrice di Dawson’s Creek Katie Holmes è single si è separata dall’uomo a cui era legata da sei anni, l’attore e cantante statunitense Jamie Foxx.

La rottura sembrerebbe ufficiale dopo che un sito di gossip statunitense ha trovato Foxx insieme alla cantante Sela Lave fuori da un celebre locale di Hollywood.

Lo scorso 1 luglio 2019 i due avevano già conhollydiviso una foto che li ritraeva insieme. “Sono così grata a questo uomo! Grazie infinite Jamie Fox per tutto quello che fai e per credere in me”, scriveva Sela Lave su Instagram.

Intanto il sito di notizie dichiara che la storia tra Katie Holmes e Jamie sarebbe finita a maggio, poco dopo che la coppia aveva annunciato ufficialmente la loro unione durante il Met Gala di New York. I due in realtà erano legati da molto più tempo ma avevano deciso di tenere segreta la loro relazione.

Che sia stata proprio l’ufficializzazione del rapporto a minare l’unione?