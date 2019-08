Governo Pd-M5S, il ruolo di Renzi e Di Maio

Che ruolo avrebbero Luigi Di Maio e Matteo Renzi in un eventuale nuovo governo sostenuto da M5S e Pd? È una domanda che si pongono in molti in una fase convulsa della crisi politica di questi giorni, che vede tra i protagonisti anche il capo politico dei pentastellati e l’ex premier Dem, che oggi controlla ancora un’ampia pattuglia di parlamentari del principale partito di opposizione. Il primo potrebbe mantenere un ruolo di rilievo in un eventuale esecutivo “giallorosso”. Il secondo oscurare il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti.

Nel giorno del discorso del premier Giuseppe Conte al Senato (ecco come seguirlo) una delle ipotesi di cui si parla con maggiore insistenza per un governo sostenuto sia dal M5S che dal Pd riguarda la coalizione “Ursula”, dal nome di Ursula Von Der Leyen, la neopresidente della commissione Ue votata fra gli altri da Pd, M5S e Forza Italia. La proposta è stata lanciata da Romano Prodi due giorni fa in un’intervista al Messaggero. Potrebbe esserci un allargamento dello schieramento M5S-Pd a un pezzo del centrodestra, per un patto di legislatura “alla tedesca” che non dispiace a Forza Italia e a storici esponenti come Gianni Letta. Ma non è esclusa una semplice intesa tra pentastellati e Dem senza l’appoggio di nessuna pattuglia del centrodestra.

In via ufficiale la trattativa del Pd con i 5 Stelle non è ancora iniziata ma sono partiti i negoziati sottotraccia che coinvolgono anche i big, sia quelli vicini al segretario Zingaretti che a Renzi, maggioranza e minoranza. Si muovono Dario Franceschini, Lorenzo Guerini, Andrea Orlando, Graziano Delrio e Andrea Marcucci.

Ipotesi governo Pd-M5S, il ruolo di Renzi

Renzi ha fatto sapere che non avrà nessun incarico nel nuovo eventuale governo. “Mi sembra saggio che nessuno di noi stia dentro il governo, io non ci sarò. Nessuno di noi chiede la benché minima poltrona, anche quella di commissario”, ha detto oggi l’ex premier parlando con Radio 24. “Questo dibattito – ha proseguito – è politichese: il governo populista ha fallito. Per 14 mesi ci hanno detto che loro erano la speranza e avrebbero rivoluzionato l’Italia, dicevano che avrebbero governato per 30 anni con questa opposizione, invece non sono arrivati neanche a 30 mesi”.

Ma è chiaro che l’ex premier avrà un peso determinante sulle scelte del suo partito. Uno dei timori maggiori di Zingaretti, molto cauto in questi giorni, riguarda i piani futuri dei renziani: il rischio di una scissione, di un’uscita dal Pd con spaccatura dei gruppi parlamentari. Il segretario ribadisce l’intenzione di voler sostenere solo un governo “forte”, con un orizzonte temporale ampio, temendo che Renzi possa dividere il Pd a pochi mesi dal voto.

Ipotesi governo Pd-M5S, il ruolo di Di Maio

Diversa è la posizione di Di Maio, finito in questi giorni nei totonomi su futuri premier, vicepremier e ministri. Stando a quanto riportato da Repubblica, tra i pentastellati già circolano bozze di possibili ministri, tra le ipotesi ci sarebbe quella di sostituire ogni leghista con un Dem, e qualcuno avrebbe anche ipotizzato un ballottaggio agli Interni tra Di Maio e Marco Minniti (mentre si faceva più concreta l’ipotesi Franco Gabrielli).

Il nome di Di Maio è poi spuntato come possibile vicepresidente del Consiglio in un governo guidato da un tecnico. Nella rosa dei papabili premier sono finiti l’ex ministro del Lavoro ed ex presidente Istat Enrico Giovannini, il giurista ed ex ministro della Giustizia Gianmaria Flick, l’ex presidente Anac Raffaele Cantone. Se venisse scelto uno di loro per la guida del governo, Di Maio potrebbe restare vicepremier, affiancato da un esponente del Pd. Tra i Dem si fanno i nomi dell’ex ministro delle Infrastrutture e attuale capogruppo alla Camera Delrio, e quello di Franceschini. Sono loro due i principali sponsor di un’intesa con il M5S.

Ma non mancano gli ostacoli, per Di Maio. Anche sul fronte interno. I pentastellati più vicini al presidente della Camera Roberto Fico, anche lui considerato un possibile premier, sono sul piede di guerra. Contestano ora la leadership solitaria di Di Maio chiedendo scelte condivise e non dettate dall’alto. Se l’asse dell’alleanza si spostasse a sinistra il capo di Pomigliano potrebbe essere costretto a passi indietro. È in fondo stato lui tra i big M5S il più vicino, per 14 mesi, a Matteo Salvini.