Fantacalcio, i consigli per l’asta: i migliori 5 portieri su cui puntare

Fantacalcio, i consigli per l’asta: i migliori 5 portieri | Stagione 2019 2020

FANTACALCIO CONSIGLI ASTA PORTIERI – Pronti per l’asta del Fantacalcio 2019 2020? Ancora no? Avete bisogno di qualche consiglio? Questo articolo potrebbe fare al caso vostro. Noi di TPI abbiamo selezionato i 5 migliori portieri su cui puntare al fantacalcio. Scegliere un portiere “affidabile” è fondamentale per puntare alla vittoria finale. Subire pochi gol, e magari qualche rigore parato, spesso fanno un enorme differenza al momento del conteggio dei voti.

Ma quali sono i migliori 5 portieri su cui puntare al fantacalcio 2019 2020? Ecco i nostri consigli per l’asta del fantacalcio per quanto riguarda i portieri:

I CONSIGLI PER L’ASTA DEL FANTACALCIO 2019 2020

1 – SZCZESNY

Il portiere della Juventus è una garanzia. Non è un gran para rigori, ma subisce pochi gol. Anche perché davanti ha una grande difesa… Il 6 (anche 6,5) quasi sempre lo porta a casa. Una sicurezza.

2 – HANDANOVIC

L’interista è un ottimo portiere. Quest’anno avrà davanti una difesa solida e rocciosa. In panchina Antonio Conte: sinonimo di equilibrio e pochi gol presi. In più Handa ogni tanto qualche rigore lo para… Mica male per il fantacalcio. Da prendere.

3 – MERET

Il portiere del Napoli è un signor portiere. Bravo, pulito e subisce pochi gol. In questa stagione ad aiutarlo ci sarà una coppia formidabile di centrali: Manolas-Koulibaly… Unica pecca il rischio che possa alternarsi con gli altri portieri in rosa. Il gioco vale la candela? Secondo noi, sì.

4 – PAU LOPEZ

Esordio in Serie A per l’estremo difensore della Roma. Lo dipingono come un ottimo portiere, bravo nelle uscite e spettacolare. Potrebbe riscuotere un gran successo dal punto di vista dei voti in pagella. Attenzione però: la difesa dei giallorossi è un’incognita. Il gioco di Fonseca è molto offensivo. Rischia di subire qualche gol di troppo…

5 – DONNARUMMA

Che Milan sarà? Questa la domanda da farsi se si vuole puntare su Donnarumma. Giampaolo è sinonimo di bel gioco, ma in difesa? Quanti gol prenderà il Milan? Donnarumma è sicuramente un gran portiere, ma vale lo stesso discorso di Pau Lopez… Dubbio.

6 – SIRIGU

Sì, avevamo detto 5 portieri… Abbiamo però deciso di aggiungere alla “lista” un sesto portiere. Una “scommessa”. Si tratta dell’estremo difensore del Torino Sirigu. Ottimo portiere, esperto e sicuro. La difesa del Toro è buona e non subisce tanti gol. Ottima soluzione a basso costo per il vostro fantacalcio.