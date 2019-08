Fantacalcio, i consigli per l’asta: chi comprare per creare una squadra vincente

Fantacalcio, i consigli per l’asta: chi comprare | Stagione 2019 2020

Ci siamo: l’asta del Fantacalcio 2019 2020 è ormai alle porte e in tanti sono alla ricerca di consigli utili. Questo weekend, 24-25 agosto 2019, si gioca la prima giornata del campionato di Serie A: la Juventus resta la squadra da battere, ma dietro in tante sono pronte a dare battaglia. L’attesa per il campionato è tanta, ma anche quella per il fantacalcio, il fantasy game parallelo al campionato che cattura l’attenzione di milioni di italiani.

Moltissimi fanta-allenatori in queste ore sono alle prese con valutazioni, idee, intuizioni su cui puntare al momento dell’asta con amici o online. C’è chi punterà tutto su grandi nomi, chi invece cercherà di pescare il jolly che non ti aspetti. Il giocatore “sconosciuto” che alla fine della stagione farà la differenza.

Ma quali sono i giocatori su cui puntare al fantacalcio? Su chi scommettere per creare una squadra vincente al fantacalcio? Di seguito alcuni consigli da parte della redazione di TPI in vista dell’inizio della Serie A 2019 2020:

ATALANTA

Formazione: Gollini; Toloi, Skrtel, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Hateboer; A. Gomez; Ilicic, Duvan Zapata

Consigli per l’asta del fantacalcio

I giocatori consigliati: Skrtel, Ilicic, Muriel, Zapata

Scommessa: Malinovsky

Certezza: Papu Gomez

BOLOGNA

Formazione: Skorupski, Mbaye, Danilo, Denswil, Djiks; Poli, Dzemaili; Orsolini, Soriano, Sansone; Destro.

Consigli

I giocatori consigliati: Danilo, Destro

Scommessa: Soriano

Certezza: Orsolini

BRESCIA

Formazione: Joronen, Sabelli, Cistana, Magnani, Martella; Bisoli, Tonali, Zmrhal; Spalek; Donnarumma A., Balotelli

Consigli

I giocatori consigliati: Sabelli, Magnani, Balotelli

Scommessa: Spalek

Certezza: Balotelli

CAGLIARI

Formazione: Cragno, Cacciatore, Ceppitelli, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Pavoletti

Consigli

I giocatori consigliati: Pavoletti, Joao Pedro, Ceppitelli

Scommessa: Nandez

Certezza: Nainggolan

FIORENTINA

Formazione: Dragowski, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Pulgar, Badelj, Benassi; Chiesa, Boateng, Sottil

Consigli

I giocatori consigliati: Lirola, Pulgar, Benassi

Scommessa: Boateng

Certezza: Chiesa

GENOA

Formazione: Radu, Biraschi, Romero, Criscito; Romulo, Schone, Lerager, Pajac; Saponara; Pinamonti, Kouamè

Consigli per l’asta del fantacalcio

I giocatori consigliati: Pinamonti, Kouamé Scommessa: Schone Certezza: Saponara

INTER

Formazione: Handanovic, De Vrij, Godin, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku

Consigli

I giocatori consigliati: Lukaku, Lautaro Martinez, Barella

Scommessa: Godin

Certezza: Handanovic

JUVENTUS

Formazione: Szczesny, Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo

Consigli

I giocatori consigliati: Bernardeschi, De Ligt, Pjanic

Scommessa: Danilo

Certezza: Cristiano Ronaldo

LAZIO

Formazione: Strakosha, Vavro, Acerbi, Bastos; Lazzari, Leiva, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto, Correa; Immobile

Consigli

I giocatori consigliati: Immobile, Acerbi, Lulic Scommessa: Correa Certezza: Milinkovic-Savic

LECCE

Formazione: Gabriel, Benzar, Rossettini, Dell’Orco, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Shakhov; Mancosu; Lapadula, Farias

Consigli per l’asta del fantacalcio

I giocatori consigliati: Farias, Mancosu

Scommessa: Shakhov

Certezza: Lapadula

MILAN

Formazione: Donnarumma G., Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessiè, Bennacer, Krunic; Paquetà; Piatek, Suso

Consigli

I giocatori consigliati: Paquetà, Leao

Scommessa: Theo Hernandez

Certezza: Suso

NAPOLI

Formazione: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Fabian Ruiz; Callejon, Mertens, Insigne; Milik

Consigli

I giocatori consigliati: Mertens, Koulibaly, Insigne Scommessa: Di Lorenzo Certezza: Fabian Ruiz

PARMA

Formazione: Sepe, Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Barillà; Karamoh, Inglese, Gervinho

Consigli

I giocatori consigliati: Karamoh, Kucka, Inglese

Scommessa: Laurini

Certezza: Gervinho

ROMA

Formazione: Pau Lopez, Florenzi, Fazio, Mancini, Kolarov; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini Lo., Under; Dzeko

Consigli

I giocatori consigliati: Zaniolo, Pellegrini, Under

Scommessa: Mancini

Certezza: Dzeko

SAMPDORIA

Formazione: Audero, Bereszynski, Colley, Murillo, Murru; Linetty, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella, Caprari

Consigli

I giocatori consigliati: Gabbiadini, Jankto

Scommessa: Caprari

Certezza: Quagliarella

SASSUOLO

Formazione: Consigli, Toljan, Marlon, Ferrari G., Rogerio; Locatelli, Obiang, Duncan; Berardi, Caputo, Boga.

Consigli per l’asta del fantacalcio

I giocatori consigliati: Caputo, Toljan, Duncan

Scommessa: Ferrari

Certezza: Berardi

SPAL

Formazione: Berisha, Cionek, Vicari, Felipe; D’Alessandro, Murgia, Missiroli, Kurtic, Di Francesco; Petagna, Floccari

Consigli

I giocatori consigliati: Petagna, Cionek, D’Alessandro

Scommessa: Di Francesco

Certezza: Floccari

TORINO

Formazione: Sirigu, Izzo, N’Koulou, Lyanco; De Silvestri, Rincon, Baselli, Ansaldi; Falque, Belotti, Berenguer

Consigli

I giocatori consigliati: Berenguer, Ansaldi, Falque

Scommessa: Baselli

Certezza: Belotti

UDINESE

Formazione: Musso, Beçao, Troost Ekong, Samir; Ter Avest, Fofana, Mandragora, Larsen; Pussetto, De Paul; Nestorovski

Consigli

I giocatori consigliati: Nestorovski

Scommessa: Larsen

Certezza: De Paul

VERONA

Formazione: Silvestri; Gunter, Rrahmani, Bocchetti; Faraoni, Badu, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Di Carmine

Consigli per l’asta del fantacalcio

I giocatori consigliati: Faraoni

Scommessa: Bocchetti, Verre

Certezza: Di Carmine

Questi i nostri consigli: ora tocca a voi creare la vostra squadra (magari vincente) per il fantacalcio 2019 2020. In bocca al lupo!

