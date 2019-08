Il discorso di Salvini al Senato: la diretta live

È molto atteso il discorso di Matteo Salvini in Aula al Senato di oggi, martedì 20 agosto 2019, sulla crisi di governo che proprio il leader della Lega ha scatenato un paio di settimane fa. TPI segue in diretta l’intervento di Salvini: di seguito i passi più significativi del suo intervento.

> SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI CLICCA QUI <

(articolo in aggiornamento)

– L’intervento di Salvini è previsto successivamente a quello del premier Conte (in questo articolo abbiamo spiegato dove seguire il discorso del leader leghista in streaming online e in diretta tv).

Il discorso di Salvini al Seanto: come siamo arrivati fin qui

Oggi a Palazzo Madama sono in programma alle ore 15 le comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il capo dell’esecutivo gialloverde, atteso per le ore 15, potrebbe annunciare un passo indietro e comunicare l’intenzione di salire al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, rassegnando le dimissioni senza attendere un voto dell’assemblea, o in alternativa potrebbe sottoporsi al giudizio dei senatori (con una mozione di sfiducia della Lega o una risoluzione del Movimento 5 Stelle). (qui tutte le date sulla crisi di governo e gli scenari)

Alla vigilia del discorso di Conte e di quello di Salvini al Senato sono circolate molte ipotesi sul contenuto dei due interventi. È stato previsto un attacco frontale del premier al suo vice, protagonista nei primi giorni di agosto prima dell’apertura di una crisi di governo e poi di aver reso insanabile lo strappo.

Stando i retroscena di questi giorni il presidente del Consiglio, sentendosi tradito dal ministro dell’Interno, sta mettendo in atto una strategia per far pagare al ministro e leader della Lega un prezzo estremamente alto per la spaccatura creata, che ha messo fine a un’esperienza di governo che aveva portato alla realizzazione di diversi punti del contratto di governo comune. Conte potrebbe lanciare accuse a Salvini anche elencando promesse comuni che non potranno più, con la caduta del governo gialloverde, essere portate a compimento.

Gli scenari dopo il discorso di Salvini al Senato

Per quanto concerne invece gli scenari per il dopo discorso di Conte al Senato, l’ipotesi che sembra più concreta è quella di un nuovo governo istituzionale, di larghe intese, sostenuto dal Movimento 5 Stelle e dalla maggior parte delle forze che si oppongono all’esecutivo. Dovrebbe essere evitato il rischio di elezioni politiche anticipate ad ottobre, come vorrebbero proprio Salvini e la Lega, e potrebbe poi avere spazio una vasta coalizione composta da M5S, Pd, la sinistra di Leu e i liberali europeisti di +Europa.

Sono cominciati a circolare anche i nomi dei possibili premier per il dopo M5S-Lega. Nella rosa dei nomi dei papabili sono finiti in questi giorni: Raffaele Cantone, Enrico Giovannini, Gianmaria Flick e Roberto Fico. Ma non è esclusa nemmeno l’ipotesi di un Conte-bis. La partita è aperta.