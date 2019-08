Il discorso di Matteo Renzi al Senato: la diretta live | Crisi di Governo

DISCORSO MATTEO RENZI DIRETTA LIVE – Oggi, martedì 20 agosto 2019, alle 15 è andato in scena il discorso del premier Giuseppe Conte al Senato: le comunicazioni del presidente del Consiglio sulla crisi di governo, a due settimane dallo strappo del leader della Lega Matteo Salvini. TPI ha seguito in diretta l’intervento del premier, la risposta di Matteo Salvini e le parole del senatore del PD Matteo Renzi. Di seguito l’intervento di Renzi in tempo reale.

> SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI CLICCA QUI <

(articolo in aggiornamento)

Noi oggi siamo contenti che l’esperienza populista finisca. Ma siamo pronti a dare il nostro contributo affinché questa situazione non coinvolta le famiglie italiane.

Ministro Salvini, faccia chiarezza sul discorso dei fondi dalla Russia. È suo interesse: faccia querela a Gianluca Savoini.

Io non farò mai parte di un eventuale governo tra PD e Movimento Cinque Stelle

Quando lei, signor presidente del Consiglio, pubblica quel post rivolto al vicepremier Salvini (a proposito dei migranti sulla Open Arms, ndr) quel post ha la nostra piena condivisione, ma la sua firma sulla decreto sicurezza non la condividiamo.

Aprire una crisi in questo momento non è un colpo di stato, è un colpo di sole. Non siamo sulle spiagge del Papeete. Ministro Salvini, lei ha fatto un governo col 17 per cento e non col 51 per cento e questo governo ha fallito anche per sua responsabilità. La sfido dove vuole, ma non giochi sulla pelle degli italiani, perché al momento sono a rischio le famiglie italiane, che rischiano di vedere un aumento dell’Iva.

Signor ministro Salvini, rispetto la sua fede religiosa. Ma le ricordo il capitolo 25 del Vangelo, ovviamente secondo Matteo: “Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato”. Allora faccia sbarcare quelle persone in mezzo al mare che hanno bisogno di aiuto.

(Aggiornare continuamente per visualizzare gli ultimi aggiornamenti)

Il punto fondamentale è che in questo paese si è creato un clima di odio, frutto anche del linguaggio della politica. Come fate a non essere sorpresi quando un ragazzo di colore non può entrare in una spiaggia del Nord-Est pur avendo il documento di cittadino italiano? Come fate a guardare una mamma che ha adottato un bambino che dice di non essere accolto bene a scuola? Queste sono scene che andavano bene nell’Alabama degli anni Cinquanta. Questo clima d’odio non lo abbiamo creato noi.

Signor presidente del Consiglio e signori ministri, avete servito il paese ma il vostro operato è un fallimento. Avremmo preferito, però, che queste parole fossero state pronunciate prima di questi 14 mesi. Non ci voleva molto a capire che i toni di Salvini in campagna elettorale sono stati gli stessi di Salvini al governo.

Con questa opposizione governeremo 30 anni, dicevate. Avete governato per 14 mesi, invece. Ricordo il sottosegretario Giorgetti, che il primo giorno di governo ha distribuito una mia foto dicendo che non avreste fatto la mia stessa fine. E in effetti non lo avete fatto: con noi la pressione fiscale si è ridotta di due punti e siamo orgogliosi della nostra legge sulla fatturazione elettronica.

Dopo il presidente Conte e il ministro Salvini, prende la parola nell’Aula del Senato Matteo Renzi.

LA DIRETTA VIDEO

IL DISCORSO DI SALVINI

IL DISCORSO DI CONTE