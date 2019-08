Il discorso di Conte streaming live e diretta tv video: dove vederlo

C’è molta attesa per il discorso di Giuseppe Conte nell’Aula del Senato, dove oggi, martedì 20 agosto 2019, il presidente del Consiglio interviene dopo la spaccatura della maggioranza M5S-Lega che lo sostiene: elenchiamo qui tutte le informazioni su dove vederlo in streaming live e in diretta tv video.

Il discorso del presidente del Consiglio, come ricorda il calendario di Palazzo Madama, è programmato per le ore 15. Le comunicazioni di Conte sono attese per sancire definitivamente l’apertura di una crisi di governo, dopo settimane di scontro tra i due partiti che hanno dato vita all’esecutivo gialloverde e in particolare tra i due leader Luigi Di Maio e Matteo Salvini.

Si attende un intervento duro del premier, rivolto soprattutto al vicepremier Salvini, colui che ha innescato lo strappo tra Carroccio e pentastellati, decidendo di fatto la fine dell’esperienza di governo iniziata a giugno 2018. Lo scorso 7 agosto il segretario della Lega, poche ore dopo il voto sulle mozioni sulla Tav Torino-Lione al Senato, ha manifestato la sua insofferenza per la collaborazione con il Movimento 5 Stelle affermando: “Al governo qualcosa si è rotto, abbiamo ricevuto troppi no”. Da quel momento c’è stato un crescendo di frecciate, provocazioni, accuse, che hanno irrimediabilmente compromesso l’alleanza.

Anche Conte è stato tirato in ballo nei continui botta e risposta. E in una lettera aperta a Salvini sulla questione migranti pubblicata su Facebook ha parlato di “sleale collaborazione” ricevuta dal ministro dell’Interno” e lo ha accusato di aver chiesto di andare ad elezioni anticipate solo per capitalizzare i voti. Nella sua risposta il leader della Lega ha definito la versione del premier una “bugia”.

Dove vedere il discorso di Conte in streaming live o diretta tv

Il discorso di Conte, come sempre, come tutti gli interventi in Aula al Senato, è visibile in streaming live attraverso il sito del Senato: ecco il link. Il sito di Palazzo Madama fa sapere che si può seguire le comunicazioni del presidente del Consiglio (seduta numero 146) attraverso tre canali: canale satellitare, web tv e YouTube.

Ovviamente il discorso di Conte è visibile anche attraverso i canali tv all-news del digitale terrestre e del satellitare. In chiaro, ad esempio, forniscono tutte le news e realizzano approfondimenti sugli interventi a Palazzo Madama le emittenti Rai News24, TgCom24 di Mediaset e SkyTg24, rispettivamente ai canali 48, 51 e 50 del digitale terrestre.