Il discorso di Conte al Senato: la diretta live

Oggi, martedì 20 agosto 2019, alle 15 è iniziato l’atteso discorso del premier Giuseppe Conte al Senato: le comunicazioni del presidente del Consiglio sulla crisi di governo, a due settimane dallo strappo del leader della Lega Matteo Salvini. TPI a seguito in diretta l’intervento del premier: di seguito i passi più significativi del suo intervento.

> SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI CLICCA QUI <

(articolo in aggiornamento)

“La crisi in atto compromette l’azione di questo governo che qui si arresta”.

“Chi ha compiti di responsabilità dovrebbe evitare di usare simboli religiosi”.

“Non abbiamo bisogno di persone e uomini con pieni poteri, ma che abbiano cultura istituzionale e senso di responsabilità”. “Le crisi di governo, nel nostro ordinamento, non si affrontano e regolano nelle piazze ma nel Parlamento. In secondo luogo, il principio dei pesi e contrappesi è fondamentale perché sia garantito l’equilibrio del nostro sistema e siano precluse vie autoritarie”.

“Il Paese ha urgente bisogno che siano completate le misure per favorire la crescita economica e gli investimenti. Abbiamo predisposto vari strumenti che con questa incertezza rischia di non essere valorizzati. Caro ministro dell’Interno, promuovendo questa crisi di governo ti sei assunto una grande responsabilità di fronte al Paese. Ti ho sentito chiedere ‘pieni poteri’ e invocare le piazze a tuo sostegno, questa tua concezione mi preoccupa”.

“La verità è che all’indomani del voto europeo, Salvini ha posto in essere un’operazione di distacco e pretesto per lasciare il governo: questa decisione tuttavia ha compromesso lavoro legge di bilancio”.

Dicendo che è stato il governo dei ‘no’, “avete offeso la verità dei fatti, avete oscurato le misure per rafforzare la sicurezza dei cittadini, le norme anticorruzione, il codice rosso” e “avete calpestato le misure di protezione sociale che, insieme, abbiamo adottato”, come “quota cento e reddito di cittadinanza” oltre alle norme in favore dei risparmiatori truffati dalle banche.

“Avete offuscato la miriade di iniziative come il rilancio per il Sud. Ricordo ad esempio che ora abbiamo un solo piano tariffario per le autostrade, la riforma dello sport, l’assegnazione delle olimpiadi invernali, questo è un governo che ha lavorato intensamente sino all’ultimo giorno altro che governo dei no”.

“Amici della Lega, avete tentato di comunicare l’idea del governo dei No e, così, avete macchiato 14 mesi di intensa attività di governo pur di alimentare questa grancassa mediatica. Così, avete offeso non solo il mio impegno personale, e passi, ma anche la costante dedizione dei ministri”.

“Questo governo è nato per intercettare l’insoddisfazione dei cittadini, che avevano manifestato un desiderio di cambio di passo, che ora viene bruscamente interrotto”.

“Aprire la crisi in pieno agosto per un’esperienza di governo giudicata limitativa da chi ha rivendicato pieni poteri e la scelta di rinviare fino ad oggi la decisione presa da tempo è un gesto di imprudenza istituzionale irriguardoso per il Parlamento e portando il paese in un vorticosa spirale di incertezza politica e finanziaria”.

“Questa decisione è stata annunciata subito dopo aver incassato la fiducia sul dl sicurezza bis, con una coincidenza elettorale che suggerisce opportunismo politico”.

“Il ministro dell’Interno ha inseguito interessi perdonali e di partito. Pienamente legittimo per formazione politica mirare a incrementare consenso elettorale. Quando una parte politica si basa solo su convenienze elettorale finisce per compromettere interesse nazionali. Far votare i cittadini è essenza democrazia. Sollecitare i cittadini a votare ogni anno è irresponsabile. Le scelte compiute da ministro interno rivelano scarsa sensibilità istituzionale”.

“Quando si assumono così rilevanti incarichi istituzionali e dando il via del governo del cambiamento si assumo precisi doveri verso i cittadini e verso lo Stato”.

“Far votare i cittadini è l’essenza della democrazia, sollecitarli a votare ogni anno è irresponsabile”.

All’inizio del suo intervento Conte ha spiegato di intervenire in Aula per il rispetto delle regole e per una questione di chiarezza. “Ho chiesto di intervenire per riferire sulla crisi di governo innescata dalle dichiarazioni del ministro dell’interno e leader di una delle due forza di maggioranza”, sono state le parole del premier in Aula al Senato.

“I tempi di questa decisione – ha continuato parlando della crisi di governo scatenata da Salvini – espongono a gravi rischi il nostro Paese”.

Questo passaggio, ha affermato Conte, “merita di essere chiarito in un pubblico dibattito che consenta trasparenza e assunzione di responsabilità da parte di tutti i protagonisti della crisi. Io ho garantito che questa sarebbe stata un’esperienza di governo all’insegna della trasparenza e del cambiamento e non posso permettere che questo passaggio possa consumarsi a mezzo di conciliaboli riservati, comunicazioni rilasciate sui social o per strada”.

“Ho sempre limpidamente sostenuto che in caso interruzione anticipata dell’azione di governo sarei tornato qui dove inizialmente ho raccolto la fiducia. E’ un’iniziativa nata non dal vezzo di un giurista o da un moto di orgogli, ma dalla convinzione che il confronto in quest’aula sia lo strumento più efficace per il funzionamento della democrazia”.

“Con i tempi di questa crisi si mette il Paese a rischio di ritrovarsi in esercizio provvisorio. Questo è altamente probabile”.

“La decisione di innescare la crisi è irresponsabile. Per questa via il ministro dell’interno ha mostrato di seguire interessi personali e di partito”.

“Questa crisi interviene in un momento delicato dell’interlocuzione con le istituzioni Ue. In questi giorni si stanno per concludere le trattativa per i commissari e io mi sono adoperato per garantire all’Italia un ruolo centrale. È evidente che l’Italia corre il rischio di partecipare a questa trattativa in condizioni di oggettiva debolezza”.

“Il nuovo governo avrebbe difficoltà nel contrastare l’aumento dell’Iva e sarebbe esposto agli sbalzi dello spread”.

Conte è arrivato al Senato per le sue comunicazioni pochi minuti prima delle ore 15 (in questo articolo abbiamo spiegato dove seguire il discorso del premier in streaming online e in diretta tv). A dieci minuti dall’inizio delle comunicazioni del presidente del Coniglio i membri del governo del M5S hanno occupato tutti i posti ai banchi del governo nell’Aula del Senato, lasciando libera solo la sedia del premier. L’intento è chiaro: non far accomodare ai banchi del governo nessuno dei ministri della Lega, i quali sono apparsi spaesati, non sapendo dove sedersi.

Mentre entrava a Palazzo Madama il premier Conte ha avuto anche modo di fare una battuta con i giornalisti. “Come state? Vi vedo in forma”, detto il premier rivolgendosi ai cronisti. Il capo del governo è entrato quindi nella sala del governo del Senato.

Dopo l’intervento del premier Conte in Aula al Senato è previsto il dibattito in Aula.

Il discorso di Conte al Senato: come siamo arrivati fin qui

Il premier, come previsto dal calendario di Palazzo Madama, è atteso per le ore 15 per rispondere alla sostanziale sfiducia arrivata dalla Lega. Il premier potrebbe annunciare un passo indietro e comunicare l’intenzione di salire al Quirinale dal presidente della Repubblica, dando le dimissioni senza attendere un voto dell’assemblea, o sottoporsi al giudizio dei senatori (con una mozione di sfiducia della Lega o una risoluzione del Movimento 5 Stelle). (qui tutte le date sulla crisi di governo e gli scenari)

Alla vigilia del discorso di Conte al Senato sono circolate molte ipotesi sul contenuto dell’intervento. La previsione più frequente è stata quella di un duro attacco del presidente del Consiglio rivolto al suo vice e ministro dell’Interno Salvini, artefice nei primi giorni di agosto della crisi di governo e di uno strappo poi divenuto insanabile.

Secondo i retroscena pubblicati da alcuni dei principali quotidiani italiani il premier, sentendosi tradito dal ministro dell’Interno, sarebbe intenzionato a fargli pagare un prezzo alto per la spaccatura generata che ha di fatto messo fine a un’esperienza di governo che aveva portato alla realizzazione di diversi punti del programma comune, il contratto siglato 14 mesi fa: dal reddito di cittadinanza alla riforma della legge Fornero con quota 100, dal decreto Spazzacorrotti alle norme sull’immigrazione del decreto Sicurezza e del Sicurezza Bis.

Conte potrebbe attaccare Salvini anche elencando promesse comuni che non potranno più, con la caduta del governo gialloverde, essere portate a compimento: dal taglio del numero dei parlamentari alla riforma della giustizia, dal salario minimo alla flat tax. Tutto per scaricare al massimo le responsabilità della fine dell’esecutivo “del cambiamento” sul leader della Lega.

Gli scenari dopo il discorso di Conte al Senato

Per quanto riguarda gli scenari previsti per il dopo discorso di Conte al Senato, l’ipotesi che sembra più concreta è quella di un nuovo governo istituzionale, di larghe intese, sostenuto dal Movimento 5 Stelle e dalla maggior parte delle forze che si oppongono oggi all’esecutivo gialloverde. Scongiurato il rischio di elezioni anticipate ad ottobre, quelle fortemente cercate proprio dal Salvini e dalla Lega, potrebbe avere spazio una vasta coalizione composta da M5S, Pd, Leu e +Europa. Le trattative continuano. Non resta che attendere.