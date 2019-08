Giuseppe Conte annuncia le dimissioni dalla carica di premier nel suo discorso in Senato | VIDEO

Il video delle dimissioni di Giuseppe Conte in Senato

Oggi, martedì 20 agosto, il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha presentato le sue dimissioni in Senato, in un discorso in cui ha attaccato l’operato del ministro dell’Interno Matteo Salvini durante i 14 mesi di governo: il video riprende il momento in cui Conte annuncia la scelta di recarsi al colle per rinunciare all’incarico di premier.

“La decisione della Lega con la mozione di sfiducia mi impone di interrompere qui questa esperienza di governo”, ha detto Giuseppe Conte.

“Ascolterò tutti gli interventi ma intendo completare questo passaggio istituzionale: mi recherò alla fine del dibattito parlamentare dal Presidente della Repubblica per comunicargli la fine del mio incarico e rassegnare le dimissioni da Presidente del Consiglio. Il Presidente della Repubblica guiderà il paese in questo delicato passaggio istituzionale e gli rinnovo gratitudine per i consigli e il sostegno. Ringrazio tutti i parlamentari delle forze di maggioranza, ma anche quelli dell’opposizione”, ha detto il premier.

“Questo incarico mi ha molto arricchito e spero possa trasmettere fiducia ai più giovani per il futuro del nostro paese. E’ possibile fare politica senza seguire sempre il consenso sui social, senza dover dipendere dal titolo di un giornale, senza mai insultare l’avversario politico o inventarsi nemici dietro ogni angolo. Posso testimoniare che sono più efficaci i ragionamenti politici basati sulla forza delle argomentazioni”

Se si è chiamati a fare scelte dolorose si può avere il sostegno dei cittadini, se si è capaci di spiegargli che le scelte sono ispirate dall’interesse generale. Anche di fronte a posizioni radicalmente opposte c’è spazio per il confronto costruttivo e la mediazione. La politica è davvero la nobile arte che consente, cito da Martin Buber, “di perseguire percorsi di razionalità nel riconoscimento delle diversità”. Viva la nostra patria. Viva l’Italia”, ha concluso Giuseppe Conte.

Il discorso di Conte in Senato di oggi 20 agosto: testo integrale