Il gesto di De Falco a Salvini in Senato: “Vai a casa”

Oggi, martedì 20 agosto, il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha presentato le sue dimissioni in Senato, in un discorso in cui ha attaccato l’operato del ministro dell’Interno Matteo Salvini durante i 14 mesi di governo: la crisi di governo è ufficialmente aperta, e durante la replica di Matteo Salvini il gesto del senatore Gregorio De Falco è diventato virale.

Il segretario del Carroccio ha preso la parola subito dopo il premier dimissionario e ha pronunciato il suo discorso di “replica” a quello di Conte da un seggio dell’aula, abbandonando i banchi del governo.

Matteo Salvini, dopo le dure critiche di Conte, ha esordito dicendo che “rifarebbe tutto”, e accusato il premier di aver parlato come un qualsiasi intellettuale di sinistra, abituato a prendersela con Salvini, e non da leader politico. Ha ripercorso le fasi di governo che lo hanno condotto a questo punto sottolineando come sia importante combattere l’immigrazione clandestina.

“La libertà non consiste nell’avere il padrone giusto ma nel non avere nessun padrone”, ha aggiunto Salvini.

E poi: “Non voglio una Italia schiava di nessuno, non voglio catene, non la catena lunga. Siamo il Paese più bello e potenzialmente più ricco del mondo e sono stufo che ogni decisione debba dipendere dalla firma di qualche funzionario europeo, siamo o non siamo liberi?”.

“Si vota anche a settembre, non veniteci a parlare di aumento Iva, di spread, di esercizio provvisorio, di recessione…”, ha dichiarato.

Ma durante il suo discorso non sono mancati i fischi e le critiche. In particolare, il senatore ex M5S, Gregorio De Falco, si è rivolto ai banchi della lega mentre il leader del carroccio parla e gli ha detto: “Devi andare a casa”. Il gesto e il labiale di De Falco sono inconfondibili, e il meme del senatore che ripete: “Tu, vai a casa”, è diventato virale su Twitter.

