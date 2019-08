Conte e il voto di sfiducia, le news sulla crisi di governo

Giuseppe Conte va al Senato pronto ad affrontare un eventuale voto di sfiducia e a dare il via formale alla crisi di governo M5S-Lega scatenata a inizio agosto da Matteo Salvini.

A due settimane dall’inizio della crisi, con il leader del Carroccio e ministro dell’Interno che ha deciso di staccare la spina all’esecutivo gialloverde dopo il voto sulle mozioni sulla Tav Torino-Lione, il presidente del Consiglio è atteso a Palazzo Madama per prendere atto dell’impossibilità a proseguire l’esperienza a Palazzo Chigi.

Qui tutte le news aggiornata sulla giornata della resa dei conti tra alleati. (qui tutte le date sulla crisi di governo e gli scenari)

Conte e il voto di sfiducia, le posizioni dei partiti

Per quanto riguarda le posizioni dei partiti rispetto all’intervento di Conte, i gruppi in Parlamento sono ampiamente favorevoli alla sfiducia. La Lega, che ha scatenato la crisi ma che potrebbe non presentare l’annunciata mozione di sfiducia al presidente del Consiglio, si aggiunge alla vasta schiera delle opposizioni.

In un eventuale voto a Palazzo Madama (qui il calendario) il premier potrebbe essere sfiduciato da sinistra, centrosinistra e dall’intera coalizione di centrodestra, incassando quindi il sostegno solo del Movimento 5 Stelle.

In assenza di una mozione di sfiducia del Carroccio, invece, potrebbe essere il M5S a presentare all’ultimo momento una risoluzione, un modo per evidenziare che è stato Salvini a scatenare la crisi di governo, per mettere il segretario della Lega davanti alle sue responsabilità.

Resta comunque in piedi l’ipotesi di un governo di larghe intese appoggiato da M5S, Ped, Leu ed anche +Europa. Si tratterebbe di un esecutivo che non avrebbe solo come obiettivo quello di scongiurare le elezioni anticipate in autunno, chieste da Lega e Fratelli d’Italia, per poi tornare al voto in primavera. Sarebbe un governo con un orizzonte più lungo, di legislatura.

Circolano già i nomi di chi potrebbe guidarlo. Nella rosa dei papabili premier sono finiti in questi giorni: Raffaele Cantone, Enrico Giovannini, Gianmaria Flick e Roberto Fico. Non è esclusa nemmeno l’ipotesi di un Conte-bis.

M5S

Al momento, comunque, i vertici del Movimento 5 Stelle sono molto cauti e ricordano la centralità del ruolo del Quirinale. “Ho visto che alcuni stanno già facendo proposte a mezzo stampa su aperture ad altre forze politiche. Secondo me è profondamente sbagliato. Noi dobbiamo affidarci al Presidente della Repubblica e al percorso istituzionale che vorrà delineare”, ha detto ieri, lunedì 19 agosto, il capo politico Luigi Di Maio.

“La Lega – ha proseguito il vicepremier e ministro di lavoro e Sviluppo Economico – ha depositato la mozione di sfiducia al Governo e Salvini ha aumentato il livello di attacco nei nostri confronti, ha bisogno di parlare di noi per fare notizia, è disperato. Spero che nella Lega si apra un dibattito sul disastro che ha compiuto in pochi giorni e in totale autonomia Salvini”.

E ancora: “Quello che vi chiedo di condividere oggi è prima di tutto la piena fiducia nel discorso che farà Conte. Giuseppe non merita di essere trattato come in questi giorni. E neanche di essere accusato di trame segrete. È un uomo di una rettitudine che non ho mai visto in nessuno”.

Lega

La Lega affronta la battaglia in Aula al Senato evidenziando le convergenze tra M5S e Pd. Il capogruppo a Palazzo Madama Massimiliano Romeo, ancora ieri, ripeteva: “Perché nasca un governo Pd-5 Stelle serve il voto dei 40 senatori renziani al Senato. I grillini lo dicano chiaramente: accetterebbero quei voti sì o no?”.

“Non sono a bussare la porta di nessuno”, sono invece le parole ribadite da Salvini. “Il M5S ha scelto Renzi? Auguri, lo spieghino a Bibbiano, a Banca Etruria, agli italiani…”, ha detto ieri il vicepremier su Radio Uno. Rilanciando l’intervista ha poi scritto sui social: “Tutti al governo per salvare la poltrona? La Lega dice no!”. “Chi ha paura del voto, ha paura evidentemente di perdere la poltrona. Qualunque governo alternativo venga fuori è un patto per la poltrona”, ripete Salvini.

Pd

Il Pd, intanto, dice di gradire l’ipotesi di un governo di larghe intese con un obiettivo di legislatura. “Sono spaventato da Salvini. Dai suoi modi, dai suoi toni, da come irride le istituzioni. È vero, abbiamo cambiato idea sui 5 Stelle, ma di fronte a emergenze vere bisogna reagire con forza, il bene della Repubblica deve venire prima degli interessi di parte”, ha chiarito il capogruppo del Pd al Senato Andrea Marcucci in un’intervista Corriere della Sera.

L’esponente Dem ieri ha comunque spiegato che al Senato “può succedere di tutto”, perché “abbiamo segnali di grave pentimento di Salvini, che ha perso malamente in Parlamento. Il pentimento, però, per avere successo richiede la cessione di fette di potere e di programma. Magari fanno finta di aver scherzato e ci troviamo con Di Maio premier, Conte commissario europeo e Salvini vicepremier”.

Sul leader del Movimento 5 Stelle, poi, Marcucci ha detto: “Non vorrei fare l’elenco degli errori fatti da Di Maio, sarebbe troppo lungo”. Mentre sul presidente del Consiglio Conte, ha dichiarato che “in questa banda di sciagurati al governo gli riconosco un atteggiamento istituzionale sopra il livello medio”. E Roberto Fico “m’ha impressionato molto positivamente”.

Leu

Per quanto riguarda la posizione di Leu sulla crisi di governo, l’ex presidente del Senato Pietro Grasso ha parlato ieri di “intesa possibile” con Pd e M5S “su molti temi”. “Penso che tutte le ipotesi siano possibili. Il problema è che attraverso le consultazioni il presidente Mattarella deve avere il tempo di verificare se c’è la possibilità di una nuova coalizione di governo”, ha detto il senatore su Radio 24.

“Questo non deve scandalizzare, perché non dimentichiamo che le elezioni politiche si sono svolte più di un anno fa e che la costituzione le prevede ogni cinque anni. Prima dello scioglimento delle camere, proprio per rispetto della volontà popolare, occorre che il presidente Mattarella verifichi la possibilità di qualsiasi altro accordo di governo”.

Per Grasso, “il problema sono i tempi: è stata intempestiva l’apertura della crisi da parte di Salvini. Un governo che possa evitare l’aumento dell’Iva è la priorità che deve essere presente. Se ci fosse bisogno di tempo non dimentichiamo che Lega e 5 Stelle hanno avuto bisogno di quasi tre mesi per trovare un accordo. Capisco che anche le condizioni per un nuovo governo siano difficili da raggiungere, ma sedendosi attorno a un tavolo ci sono tanti temi comuni tra 5 Stelle, Pd e Leu. Ci sarei certamente per un governo”.