Conte e voto di sfiducia: la scelta della Lega di Salvini sulla crisi di governo

Quella della Lega e di Matteo Salvini sul voto di sfiducia (o risoluzione) sull’operato di Giuseppe Conte è certamente una delle posizioni più attese nei giorni della crisi di governo. Oggi, martedì 20 agosto, il premier è atteso in Aula al Senato (qui la diretta della giornata), dove alle ore 15 (qui il calendario) interverrà per esprimersi sulla spaccatura della maggioranza che sostiene il suo esecutivo e il Carroccio è pronto a formalizzare lo strappo con il M5S. Conte dovrebbe a quel punto salire al Colle per le dimissioni affidando la gestione della crisi al presidente della Repubblica con nuove consultazioni. (qui tutte le date sulla crisi di governo e gli scenari)

L’eventuale passo indietro di Conte aprirebbe la strada a diverse ipotesi sul governo che dovrebbe succedere a quello gialloverde. Viene ritenuta possibile la nascita di un esecutivo di larghe intese, istituzionale, con l’obiettivo di portare a termine la legislatura, sostenuto sia dal Movimento 5 Stelle che dal Pd, dalla sinistra di Leu e dai liberali europeisti di +Europa. La Lega rischia di ritrovarsi in posizione quasi isolata e inattesa tra i banchi dell’opposizione dopo aver tentato di arrivare, con lo strappo di Salvini di inizio agosto, ad elezioni anticipate, ad un voto consentirebbe al Carroccio di capitalizzare il largo consenso raccolto negli ultimi mesi.

Salvini: “Ritirare i ministri della Lega? Dipende da cosa dice Conte”

Intervenuto alla trasmissione E la chiamano Estate su Radio 24, Matteo Salvini ha dichiarato di non aver deciso se ritirare o meno i ministri della Lega dal governo. “Dipende da cosa dice Conte” ha affermato il leader del Carroccio. Il vicepremier, poi, ha detto che: “Un governo con pieni poteri è un governo che fa, che non discute, che non polemizza” aggiungendo che “in questo momento stiamo facendo i conti con la disperazione di persone che non vogliono mollare la poltrona. Chi ha la coscienza a posto e ha lavorato bene non ha mai paura delle elezioni. Io a votare andrei anche domani mattina se si potesse”. Il ministro dell’Interno, poi, ha detto di non aver sentito né Conte né Di Maio negli ultimi giorni.

Romeo: “Governo giallo-verde bis? No a retromarce ma mai dire mai”

Non si sbilancia su quello che accadrà oggi in Senato dopo il discorso del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, “in base a quello che dirà il premier, ci sarà la replica di Matteo Salvini. Diciamo che al momento non ci sono atteggiamenti pregiudiziali”. Così il capogruppo della Lega in Senato, Massimiliano Romeo, in un’intervista al Messaggero in cui fa notare che la mozione di sfiducia al premier “non è stata calendarizzata, in base alle comunicazioni che farà in aula si potranno presentare però delle risoluzioni. Vedremo cosa accadrà a Palazzo Madama”.

E su una nuova esperienza gialloverde risponde: “Mai dire mai. Certo dovrebbe essere un governo del sì. Come non è stato finora”. Romeo poi smentisce che da parte di Salvini sia in atto una sorta di “marcia indietro” e ribadisce che la via maestra “rimane quella delle elezioni: Salvini ha fatto la cosa più sensata che poteva fare, certificando che questo governo era arrivato al capolinea. Così non si poteva più andare avanti”.

La posizione della Lega su Conte, voto di sfiducia e crisi di governo

Ieri, lunedì 19 agosto, gli esponenti della Lega su Conte, voto di sfiducia e crisi di governo hanno attaccato gli ormai ex alleati del M5S sulla loro possibile intesa con il Pd. “Perché nasca un governo Pd-M5S serve il voto dei 40 senatori renziani al Senato. I grillini lo dicano chiaramente: accetterebbero quei voti sì o no?”, ha chiesto il capogruppo leghista al Senato Massimiliano Romeo.

Ma sul punto è intervenuto più volte anche Salvini. In un’intervista a Radio Uno il vicepremier e ministro dell’Interno ha dichiarato: “Non sono a bussare la porta di nessuno. Il Movimento 5 Stelle ha scelto Renzi? Auguri, lo spieghino a Bibbiano, a Barca Etruria, agli italiani…”. E ancora: “Chi ha paura del voto, ha paura evidentemente di perdere la poltrona. Qualunque governo alternativo venga fuori è un patto per la poltrona”. “Tutti al governo per salvare la poltrona? La Lega dice no!”, ha poi aggiunto sui social.