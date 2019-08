Conte e il voto di sfiducia: diretta live

L’intervento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in Aula al Senato e il possibile voto di sfiducia rappresentano il momento decisivo per il futuro del governo M5S-Lega, esperienza che sembra ormai giunta al capolinea, e dell’intera legislatura: qui la diretta live della giornata.

Alle ore 15 a Palazzo Madama (qui il calendario) il premier interviene per comunicazioni dopo la crisi innescata ad inizio agosto dal suo vice e ministro dell’Interno Matteo Salvini, che ha spaccato la maggioranza dopo il voto del 7 agosto al Senato sulle mozioni sulla Tav.

A dieci minuti dall’inizio delle comunicazioni di Conte i membri del governo del M5S hanno occupato tutti i posti ai banchi del governo nell’Aula del Senato, lasciando libera solo la sedia del premier. L’obiettivo era quello di non far accomodare ai banchi del governo nessuno dei ministri della Lega, i quali sono apparsi spaesati.

> SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI CLICCA QUI <

(articolo in aggiornamento)

Le incognite e gli scenari su Conte prima della sfiducia

Quella di oggi è comunque una giornata piena di interrogativi, di nodi da sciogliere. Conte va al Senato dopo giorni di incertezza rispetto alla mozione di sfiducia che la Lega aveva prima annunciato inizialmente dopo lo strappo con gli alleati, ma per giorni mai confermata. Stando a quanto trapelato il premier ha preparato un intervento estremamente duro nei confronti di Salvini protagonista della spaccatura M5S-Lega. (qui tutte le date sulla crisi di governo e gli scenari)

Nel dettaglio, lo strappo di Salvini è stato generato dopo il voto al Senato dello scorso 7 agosto sulle mozioni sulla Tav. L’Aula in quella occasione si è espressa in maggioranza a favore della linea ferroviaria Torino-Lione, contrari Leu e M5S. È stato il pretesto per arrivare allo strappo. “Qualcosa si è rotto”, sono state quel giorno le parole del leader della Lega nel corso di un comizio a Sabaudia.

Per il dopo Conte l’ipotesi più concreta sembra essere quella di un governo istituzionale, di larghe intese, appoggiato sia dal Movimento 5 Stelle che dal Pd, anche con il sostegno della sinistra di Leu e degli europeisti e liberali di +Europa. Circolano già i nomi di possibili premier: da Raffaele Cantone a Roberto Fico, da Giovanni Maria Flick a Enrico Giovannini. E non si esclude la possibilità di un Conte-bis.