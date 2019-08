Concorsi news: tutte le ultime notizie sui bandi di oggi martedì 20 agosto 2019

In questo articolo tutte le ultime notizie sui concorsi pubblici, ma non solo, con news in tempo reale, risultati, bandi e informazioni. Nel 2019 sono attesi diversi pensionamenti in vari settori della Pubblica Amministrazione e, di conseguenza, nuovi ingressi di personale. Di seguito le ultime news sui concorsi di oggi, martedì 20 agosto 2019:

Concorso per 30 tecnici all’Arpa della regione Puglia

L’Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell’ambiente della Puglia (Arpa) il 16 agosto ha indetto sette concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di 30 dipendenti con i seguenti profili professionali:

1) tredici posti di collaboratore tecnico professionale (categoria D) ingegnere per l’ambiente e il territorio;

2) quattro posti di collaboratore tecnico professionale (categoria D) ingegnere chimico;

3) quattro posti di collaboratore tecnico professionale (categoria D) ingegnere della sicurezza;

4) quattro posti di collaboratore tecnico professionale (categoria D) ingegnere gestionale;

5) due posti di collaboratore tecnico professionale (categoria D) ingegnere elettrico;

6) due posti di collaboratore tecnico professionale (categoria D) ingegnere energetico;

7) un posto di collaboratore tecnico professionale (categoria D) ingegnere meccanico.

I candidati dovranno inviare la domanda di partecipazione esclusivamente per via telematica compilando il modulo disponibile sul sito internet istituzionale www.arpa.puglia.it – sezione concorsi – CONCORSI DOMANDE ON LINE.

Le domande dovranno essere compilate entro il 15 settembre entro e non oltre le ore 24,00.

Per candidarsi è necessario collegarsi all’indirizzo dell’Agenzia: www.arpa.puglia.it, selezionare sulla Homepage la voce Gare e Concorsi, cliccare sul link «CONCORSI DOMANDE ON-LINE» e compilare la domanda seguendo le indicazioni fornite dal sito.

Crisi di governo, a rischio il concorso al Mibac

Con la crisi di governo aperta dalla Lega “sono a rischio alcuni importanti provvedimenti messi in campo dal ministero dei beni culturali, a partire dalle assunzioni di personale, “3 mila ad ottobre, altre 1000 a dicembre” e altre ancora, insieme “a investimenti per un totale di 10 milioni di euro in finanziaria”. Lo denuncia il ministro della Cultura Alberto Bonisoli, che affida le sue considerazioni ad un video postato sui suoi social. “È un danno per il Paese, per il Mibac, per la cultura”, ha aggiunto il ministro.

Concorsi news: Concorso per 532 infermieri a Palermo

L’Asp di Palermo ha indetto un maxi-concorso di bacino per assumere 532 infermieri e 236 operatori socio-sanitari per le province del capoluogo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani. È stato pubblicato un avviso di mobilità intra ed extraregionale per i professionisti già dipendenti del servizio sanitario nazionale che vogliono avvicinarsi a casa o trasferirsi in un’altra struttura fra quelle che hanno segnalato vuoti d’organico.

Se, alla fine delle procedure di mobilità, ci saranno ancora posti vacanti, questi saranno rimessi a concorso. È la prima maxi-selezione dopo dieci anni di blocco del turn-over.

Concorsi news: Ministero dell’ambiente, in arrivo 251 assunzioni a tempo indeterminato

Il 9 agosto è apparso in gazzetta Ufficiale un nuovo bando di concorso per l’assunzione di 251 unità presso il ministero dell’Ambiente a Roma. I contratti saranno a tempo indeterminato e la selezione sarà gestita dalla commissione Ripam.

55 funzionari nel settore dell’ingegneria dell’ambiente, energetica e nucleare, oltre che gestionale.

35 funzionari dovranno con competenze di fiscalità ambientale e economia.

25 funzionari dovranno avere esperienza nell’urbanistica, nella pianificazione territoriale e nell’architettura del paesaggio.

22 unità con esperienza nel settore delle scienze biologiche e biologia marina.

11 funzionari con competenze nel settore delle scienze chimiche.

30 funzionari con esperienze nel settore delle scienze geofisiche e geologiche.

60 funzionari con competenze nei settori delle scienze ambientali, agrarie e forestali.

13 funzionari con competenze di statistica.

I requisiti necessari sono la cittadinanza italiana o di qualsiasi paese dell’Unione europea, una laurea nelle materie indicate fra le competenze richieste, l’idoneità fisica allos volgimento delle prove concorsuali, l’assenza di condanne in via definitiva per reati con interdizione dai pubblici uffici.

Si potrà inoltrare la domanda entro e non oltre il 23 settembre attraverso il sito online della commissione Ripam. Quindi ci sarà una prima prova preselettiva, superata la quale si accede a una seconda prova scritta. L’ultima selezione invece avverrà attraverso un prova orale.

Concorso per le Forze speciali

Sulla Gazzetta Ufficiale è stata lanciata un’opportunità per entrare a far parte della Marina militare: un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2019, di centocinquantotto volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) nelle Forze speciali e Componenti specialistiche della Marina militare compreso il Corpo delle Capitanerie di porto.

Concorso Mibac 2019, il 9 agosto è stato pubblicato il bando per 1052 posti di vigilanti

Venerdì 9 agosto 2019, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il primo bando di concorso del ministero per i Beni e le Attività culturali (Mibac). Ad aver annunciato questa data, lo scorso 1 agosto, era stato lo stesso ministro Alberto Bonisoli con un post sul suo profilo Facebook.

Si tratta del primo bando di un ampio piano di assunzioni a cui procederà il Mibac: dopo il reclutamento di 1.052 addetti alla vigilanza, infatti, sarà la volta di quello per nuovi funzionari amministrativi. L’uscita di questo secondo bando è al momento prevista per ottobre 2019. Nel 2020, invece, sarà la volta di procedere a nuove assunzioni per quanto riguarda il personale non dirigenziale.

In questo articolo tutti i dettagli e il link al bando in Gazzetta Ufficiale

