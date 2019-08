Big Wedding: trama, cast, trailer e streaming del film stasera 20 agosto in onda su Rai 3

Questa sera, martedì 20 agosto 2019, va in onda in prima serata su Rai 3 il film Big Wedding, divertente commedia del 2013 diretta da Justin Zackham. Il film si avvale di un cast davvero eccezionale con Robert De Niro, Diane Keaton, Susan Sarandon e Robin Williams.

La pellicola è il remake del film francese Mon Frère se Marie del 2006. Una trama avvincente e fresca, adatta per tutta la famiglia. Appuntamento dunque stasera 20 agosto 2019 dalle 21.05 su Rai 3 con il film Big Wedding.

Ma qual è la trama e il cast? E come fare per seguirlo in streaming? Ecco tutte le anticipazioni.

Big Wedding | Trama

Alejandro (Ben Barnes) sta per sposare Missy (Amanda Seyfried). Lui è il figlio adottivo di Don (Robert De Niro) e Ellie Griffin (Diane Keaton), che però sono separati da vent’anni. In vista del matrimonio, Alejandro non sa come dire alla madre biologica, profondamente cattolica, che suo padre convive con un’altra donna (Susan Sarandon), mentre sua madre è un’ebrea-buddista, che pratica il sesso tantrico e dice di avere un orgasmo di nove minuti.

Come fare? Padre Monaghan (Robin Williams) suggerisce a Alejandro di chiedere ai genitori di fingere solo per l’occasione di non essere divorziati, per non traumatizzare la madre biologica.

Ma i problemi da risolvere sono anche altri. Nella strampalata famiglia di Big Wedding c’è anche il fratello dello sposo, interpretato da Topher Grace, che è medico di trent’anni deciso finalmente a perdere la verginità e una sorella (Katherine Heigl) sull’orlo di una crisi matrimoniale.

Anche la famiglia di Missy è piuttosto strana. Il padre, infatti, ha problemi col fisco mentre la madre spende cifre astronomiche per “restaurare” il suo corpo. Arriva il giorno del matrimonio. Don e Ellie Griffin fingeranno di essere una coppia felice, mentre per gli altri protagonisti di Big Wedding non mancheranno sorprese, chiarimenti e importanti rivelazioni.

Big Wedding | Cast

Tanti attori famosi nel cast di Big Wedding, film stasera 20 agosto 2019 in onda su Rai 3 in prima serata dalle 21.05. Tra questi ricordiamo:

Robert De Niro: Don Griffin

Diane Keaton: Ellie Griffin

Ben Barnes: Alejandro Griffin

Topher Grace: Jared Griffin

Katherine Heigl: Lyla Griffin

Patrice Rae: Madonna Soto

Ana Ayora: Nuria Soto

Amanda Seyfried: Missy O’Connor

Susan Sarandon: Bebe McBride

Robin Williams: Padre Monaghan

Christine Ebersole: Muffin O’Connor

David Rasche: Barry O’Connor

Kyle Bornheimer: Andrew

Christa Campbell: Kimù

Big Wedding film | Trailer

Ecco il trailer ufficiale del film Big Wedding, commedia del 2013 diretta da Justin Zackham con Robert De Niro e Diana Keaton:

Big Wedding film | Streaming

Dove vedere in diretta tv e in streaming il film? La pellicola è trasmessa stasera 20 agosto 2019 dalle 21,05 su Rai 3. Per vederlo sarà dunque necessario sintonizzarsi sul terzo canale della Rai, al tasto 3 o 503 (in HD) del digitale terrestre. O in alternativa sul 103 di Sky.

Se volete invece vedere Big Wedding in streaming, potete farlo tramite la piattaforma Rai Play, che permette di vedere ciò che va in onda sui canali televisivi della Rai anche su pc, smartphone e tablet. Per utilizzarla, vi basta accedere all’app (disponibile per iOS e Android) o sull’omonimo sito, tramite una mail o un account social. Poi potrete vedere, gratis, il film in streaming.

Dove vedere Rai 3 in streaming