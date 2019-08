Belen e Fedez: il botta e risposta su Instagram fa impazzire i fan

Belen e Stefano su Instagram danno spettacolo

La showgirl Belen e il rapper milanese Fedez si divertono su Instagram con un botta e risposta che diverte parecchio i fan. Succede sotto a una foto pubblicata dalla bellissima presentatrice argentina.

Non passa giorno che Belen non sbandieri ai quattro venti l’amore ritrovato con il suo quasi ex marito Stefano De Martino. Da quando i due sono ritornati insieme, dopo un periodo di pausa, entrambi non mancano di dichiarare pubblicamente i loro sentimenti, postando stories e foto del loro amore.

Proprio sotto una degli ultimi scatti postati dalla showgirl argentina, spunta il commento di Fedez. Belen pubblica una foto insieme al marito Stefano e al figlio Santiago. In effetti la scena è piuttosto particolare: il ballerino tiene sulle spalle, in un equilibrio perfetto e impressionante, da un lato il bambino (ormai grandicello) e dall’altra la moglie.

La scena è tenera, ma non può non suscitare l’ilarità di molti. Tra questi c’è il rapper milanese, che sotto alla foto scrive: “Se lo faccio io mi slogo una spalla”. Si riferisce ovviamente alla moglie Chiara Ferragni, che però resta fuori dal botta e risposta.

Pronta arriva la risposta della showgirl argentina: “E calcola che mi sa che sono più pesante di tua moglie”. Insomma, i due si divertono così, e tra una battuta e l’altra riescono a guadagnare migliaia e migliaia di like. D’altronde parliamo probabilmente delle due coppie social più apprezzate: da una parte Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che insieme contano ben 14 milioni di followers; dall’altra abbiamo il re e la regina dei social, Fedez e Chiara Ferragni, che, invece, raccolgono ben 25 milioni di fan.

