Ascolti tv ieri sera 19 agosto 2019

Nuova settimana, nuova battaglia per gli ascolti. Il lunedì porta con sé vecchie e nuove proposte per la televisione italiana, ma non tutte hanno soddisfatto il pubblico.

Non manca poi molto al palinsesto autunnale, che sappiamo essere già ricco di nuove proposte tra programmi ad alto contenuto trash e tantissime fiction. Ma dobbiamo accontentarci di quello che abbiamo e, tra un film cult con Whoopy Goldberg e l’ultimo episodio di una fiction, tra Rai e Mediaset è sempre guerra aperta.

Ma chi avrà vinto la battaglia degli ascolti tv di lunedì 19 agosto 2019? Vediamolo insieme.

Ascolti tv | 19 agosto 2019 | Lunedì | Chi ha vinto la serata

Rai 1 ha deciso di riportare sui suoi piccoli schermi la spumeggiante Whoopy Goldberg con Sister Act 2, un film che ha incantato 2.350.000 spettatori con il 14.5% di share.

Canale 5 ha rilanciato con l’ultima puntata di The Fix, il legam drama che ha interessato 1.115.000 spettatori con il 7% di share.

Su Rai 2, invece, l’appuntamento con l’ottava stagione di Hawaii Five-0 ha intrigato 941.000 spettatori agli ascolti (5.9 % di share), mentre su Italia 1 lo speciale de Le Iene presentano – Omicidio Vannini: bugie e verità ha coinvolto 1.236.000 spettatori (10%).

Su Rai 3 il film Nemico Pubblico ha coinvolto 1.177.000 spettatori (6.9% di share), mentre su Rete 4 il film The Losers ha registrato un a.m. di 551.000 spettatori (con il 3.4% di share).

Su La7 In Onda Prima Serata ha avuto un ascolto di 1.166.000 spettatori agli ascolti e uno share del 6.6%, mentre Agente 007 – L’uomo dalla pistola d’oro su TV8 ha avuto 366.000 spettatori e il 2.4%. Sul Nove, infine, Pathfinder – La leggenda del guerriero vichingo è stato la scelta di 202.000 spettatori (1.2%).

Access prime time | Dati auditel ieri sera

Su Rai 1 è, come sempre, Techetechetè ad aver ottenuto il maggior share di ieri sera nella fascia di Access prime time, con i suoi 3.181.000 spettatori e il 17.8% di share. Su Canale 5, invece, Paperissima Sprint ha registrato una media di 2.195.000 spettatori (con uno share del 12.4%).

Italia 1 CSI ha guadagnato 878.000 spettatori e il 5.1% di share. Su Rai3 Vox Populi ha appassionato 547.000 spettatori pari al 3.4% e Che ci Faccio Qui 670.000 (3.9%).

Su La7 In Onda ha coinvolto 1.248.000 spettatori agli ascolti (con il 7% di share).

Su Tv8 4 Ristoranti ha intrattenuto 508.000 spettatori (2.9% di share), mentre infine sul Nove Cucine da incubo è stato visto da 239.000 spettatori (1.4%).