Florida, un alligatore scavalca la recinzione di una base militare | VIDEO

Un grosso alligatore il 17 agosto è stato filmato da una passante mentre era intento a scavalcare l’alta recinzione di una base della Naval Air Station statunitense a Jacksonville, in Florida. Christina Stewart stava guidando la sua macchina quando si è accorta dell’insolito fenomeno. Ha dunque deciso di fermarsi e di riprendere tutta la scena con il cellulare. Nel video l’alligatore sale lentamente la recinzione, arrampicandosi sulla rete e poi con un balzo la scavalca entrando all’interno della base. L’atterraggio “di pancia” è sorprendentemente morbido, tanto che la ragazza durante il video ride e sembra divertita dalla scena. La clip è stata pubblicata poche ore dopo su Facebook dalla stessa Stewart.

Dalla base militare hanno invece fatto sapere di non avere alcuna intenzione di allontanare l’alligatore, almeno che non costituisca un pericolo per le persone. Il video della “faticosa impresa” dell’alligatore ha fatto il giro del web, diventando virale in poche ore.

Nelle ultime settimane si sono moltiplicati gli episodi di questo tipo. La scorsa settimana un alligatore era finito in una piscina privata, mentre un altro era stato filmato mentre nuotava in una pozza d’acqua in mezzo alla strada nei dintorni di Saint Peterburg, sulla costa bagnata dalle acque della Tampa Bay.

Il fenomeno degli alligatori è ben noto in Florida, ma quest’anno sembra più intenso del solito e ha iniziato a generare allarme.

Gli alligatori sono una famiglia di rettili che differisce dai coccodrilli soprattutto per la testa, più larga e corta. Le zampe sono meno palmate e non possiedono le ghiandole che invece permettono ai coccodrilli di adattarsi anche all’acqua salata del mare.

