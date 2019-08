The Losers, il film: tutto quello che c’è da sapere dalla trama al cast allo streaming

Se vi piacciono i film d’azione, The Losers fa decisamente al caso vostro. Era il 2007 quando la Warner Bros annunciava la realizzazione di un adattamento cinematografico del fumetto omonimo. Se prima la regia sembrava venisse affidata a Tim Story, in un secondo momento la macchina da presa passò nelle mani del francese Sylvain White.

Il film esce nel 2010, ma i nomi del cast vengono fuori già nel 2009: a interpretare Franklin Clay, il protagonista della pellicola, sarebbe stato Jeffrey Dean Morgan; il mese dopo, a marzo, vengono fuori gli altri nomi: Columbus Short nel ruolo di Pooch, Idris ElbaRoque e Zoë Saldaña Aisha. Da ultimi viene annunciata la presenza anche di Chris Evans a interpretare Jensen, Jason Patric nel ruolo di Max e Óscar Jaenada in quello di Cougar.

Il film è uscito nelle sale degli Stati Uniti il 23 aprile 2010, mentre in Italia è arrivato esattamente tre mesi dopo.

Vediamo insieme qual è la trama del film, il cast e dove vederlo in tv e streaming.

The Losers film | Trama

The Losers racconta una missione suicida di un gruppo di soldati, inviati in Bolivia. All’inizio il gruppo non sa della vera natura della missione, ma quando se ne rende conto decide di ribellarsi e dichiara guerra alla Cia, che di fatto aveva deciso di eliminare il gruppo di soldati.

Ben presto, però, i protagonisti della missione scoprono di dover fronteggiare un nemico ancora più grande: Max. Questi diventa il primo nemico e così, una volta tornati in patria, i Losers cercheranno di scoprire l’identità di Max e di arrivare a capire, tramite lui, quali siano le parti deviate della Cia che avevano sentenziato la loro fine.

Durante queste missioni suicide organizzate dalla Cina, infatti, anche la popolazione civile veniva messa in pericolo. Alcuni bambini erano morti durante un bombardamento, senza che nessuno muovesse un dito per salvarli. Sotto quelle stesse bombe, in Bolivia, sarebbe dovuto morire tutto il gruppo dei Losers.

The Losers film | Cast

Jeffrey Dean Morgan: Franklin Clay

Zoe Saldana: Aisha Al-Fadil

Idris Elba: William Roque

Chris Evans: Jake Jensen

Columbus Short: Linwood “Pooch” Porteous

Óscar Jaenada: Carlos “Cougar” Alvarez

Jason Patric: Max

Holt McCallany: Wade

Morris Jordan: Jake

Peter Macdissi: Vikram

Peter Francis James: Fadhil

Tanee McCall: Jolene

The Losers film | Streaming

Il film The Losers va in onda martedì 13 agosto 2019 a partire dalle 21.25 su Rete 4. Il canale è visibile al tasto 4 del telecomando sul digitale terrestre, anche in HD al canale 504. Inoltre è disponibile sulla piattaforma Tivusat e su Sky al canale 104.

Per chi non fosse in casa, è possibile vedere in diretta streaming o recuperare con la funzione on demand il film Lo squalo, oltre che sulla piattaforma gratuita Mediaset Play, disponibile su pc, smartphone e tablet.

