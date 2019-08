The Fix, le anticipazioni degli episodi di stasera 19 agosto 2019 su Canale 5: ecco cosa succede | Trama della puntata finale

Questa sera torna l’appuntamento con The Fix, il thriller giudiziario che ha appassionato anche il pubblico di Canale 5 e che è ormai giunto alla conclusione. La serie non è stata rinnovata per una seconda stagione, per cui quello che andrà in onda stasera sarà il finale di serie: quali sono le anticipazioni?

The Fix racconta di Maya Travis, procuratore di Los Angeles la cui carriera è stata messa a repentaglio da un delicato caso d’omicidio: il sospettato, una celebrità hollywoodiana, è stato scagionato per assenza di prove e Maya è stata costretta ad abbandonare carriera e città per sfuggire alla pressione mediatica. Dopo otto anni, però, quello stesso assassino viene nuovamente accusato d’omicidio e Maya non può rimanere a guardare, ha bisogno di riscattarsi e così torna a lavoro.

Cosa aspettarsi da quest’ultima puntata, in onda lunedì 19 agosto 2019? La puntata è divisa in tre parti che corrispondono all’ottavo, nono e decimo episodio intitolati rispettivamente “Regina del giorno”, “Pericolo!” e “Making a murderer”.

Vediamo insieme le anticipazioni dell’ultima puntata di The Fix.

The Fix anticipazioni | Gli episodi dell’ultima puntata su Canale 5

Il primo episodio che apre le porte a quest’ultimo appuntamento di The Fix s’intitola “Regina del giorno” e vede Sevvy Johnson disposto a tutto pur di non finire in carcere per l’omicidio della fidanzata Jessica Meyer e parte con l’offrire una lauda ricompensa a chiunque possa fornirgli informazioni rilevanti sulla morte della giovane donna.

Nel secondo episodio di The Fix, in onda stasera 19 agosto 2019 e intitolato “Pericolo!”, CJ elabora un piano d’attacco per catturare l’uomo che perseguita Maya. Ezra Wolf, nel frattempo, insieme a Sevvy Johnson tenta di concentrarsi sulle indagini: i due ricevono una soffiata che fornisce loro informazioni rilevanti circa il viaggio che Jessica avrebbe fatto prima di morire. La ragazza era diretta a un poligono di tiro.

Nel terzo e ultimo episodio, intitolato “Making a murderer”, vediamo Sevvy Johnson ricevere una misteriosa lettera, il mittente è uno studio legale. A quel punto, l’uomo potrebbe prendere una decisione rilevante per il suo futuro. La puntata farà chiarezza sull’omicidio di Jessica Meyer.

The Fix vi aspetta lunedì 19 agosto 2019 in prima serata su Canale 5 con l’ultima puntata.

