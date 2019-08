Temptation Island Vip 2019, svelate le sei coppie ufficiali del programma condotto da Alessia Marcuzzi: ecco i nomi

A fine settembre inizia su Canale 5 Temptation Island Vip 2019, lo spin-off del celebre format che anche quest’anno ha regalato ottimi ascolti e un grande successo sui social. A condurre la nuova edizione della versione Vip è Alessia Marcuzzi, che raccoglie il testimone da Simona Ventura.

Sta per iniziare dunque un nuovo viaggio nei sentimenti, nella versione Vip del programma più amato dell’estate. Intanto oggi, lunedì 19 agosto 2019, sono state annunciate le sei coppie in gara, che metteranno alla prova i propri sentimenti e il proprio amore.

Ecco i nomi ufficiali delle coppie di Temptation Island Vip 2019: la showgirl Natalie Caldonazzo e il fidanzato Andrea, il cantautore Pago e Serena Enardu, Ciro Petrone e la fidanzata Federica, Simone Bonaccorsi, il più bello d’Italia, con Chiara Esposito, Damiano “Er faina” e la fidanzata Sharon, la conduttrice radiofonica Anna Pettinelli e il fidanzato Stefano Macchi.

Un cast che finora sui social non ha scaldato molto il pubblico, che forse si aspettava qualcosa di più forte. Poco entusiasmo, dunque, soprattutto facendo il confronto con la passata edizione, in cui erano presenti personaggi del calibro di Valeria Marini, Stefano Bettarini, ma anche Sossio Auruta e Nilufar Addati.

Queste sei coppie saranno all’altezza delle aspettative? In programmi del genere come Temptation Island, infatti, il cast fa la differenza. Riusciranno a crearsi le giuste dinamiche e alchimie per regalarci un’edizione indimenticabile?

Lo scopriremo da fine settembre su Canale 5 con la nuova edizione di Temptation Island Vip 2019 condotta da Alessia Marcuzzi.