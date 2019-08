Sister Act 2 – Più svitata che mai, tutto sul film stasera 19 agosto 2019 in onda su Rai 1: trama, cast, trailer e streaming

Whoopy Goldberg torna a vestire i panni della suora più famosa del cinema in Sister Act 2, il film del 1993 stasera in tv in prima serata su Rai 1. Il sequel diretto da Bill Duke va in onda oggi 19 agosto 2019 dalle 21.25. Ecco allora la trama, il cast e il trailer e come vedere in streaming Sister Act 2 – Più svitata che mai.

Dopo il grande successo del primo film, nel 1993 è stato realizzato questo sequel, che porta avanti le avventure di Deloris Van Cartier alias Suor Maria Claretta.

Sister Act 2 | Trama

La pellicola del 1993 diretta da Bull Duke, stasera in prima serata su Rai 1, vede nuovamente come protagonista Deloris Van Cartier: dopo aver abbandonato i panni da suora, ha ripreso a lavorare nei casinò. Un giorno, però, riceve la visita di tre ex consorelle: Suor Maria Patrizia, Suor Maria Lazzara e Suor Maria Roberta.

Loro le raccontano come le suore del convento di Santa Caterina si siano trasferite a San Francisco per dirigere un prestigioso collegio, e le chiedono di seguirle. La Madre Superiora ha infatti urgente bisogno di incontrare e parlare con Deloris.

La Madre Superiora spiegherà al personaggio interpretato da Whoopy Goldberg che la Saint Francis High School, il nuovo istituto, sta vivendo un momento di forte crisi, e le chiede dunque di tornare a vestire i panni di Suor Maria Claretta.

Il cast completo di Sister Act 2

Deloris accetta la proposta, portando nell’istituto tutta la sua naturale voglia di fare ed entusiasmo. In breve tempo, la protagonista di Sister Act 2 si rende conto che a causare questa fase di crisi è lo scarso impegno degli studenti, poco motivati anche dal metodo adottato dagli altri insegnanti. I ragazzi, infatti, per essere promossi devono semplicemente frequentare le lezioni, senza impegnarsi più di tanto.

Per dare una scossa, Deloris decide subito di organizzare un coro. Inoltre iscrive i suoi ragazzi della Saint Francis a un concorso, che in caso di vittoria assicurerebbe una somma in denaro cospicua che permetterebbe alla scuola di restare aperta.

La scuola alla fine riuscirà a trionfare, e con i soldi ricevuti potrà finalmente risolvere tutti i problemi finanziari.

Sister Act 2 film | Cast

Tanti gli attori che fanno parte del cast di Sister Act 2, il sequel del famoso film del 1992. La protagonista è ovviamente Whoopy Goldberg, nei panni di Deloris Van Cartier alias Suor Maria Claretta. E ancora tra i personaggi del film Sister Act 2 troviamo Maggie Smith nel ruolo della Madre Superiora, James Coburn nei panni del signor Crisp, Barnard Hughes che interpreta Padre Maurice e Kathy Najimy nelle vesti di Suor Maria Patrizia.

E ancora nel cast Lauryn Hill è Rita Watson, Wendy Makkena nei panni di Suor Maria Roberta, Christian Fitzharris nel ruolo di Tyler Chase, Thomas Gottschalk interpreta Padre Wolfgang, Mary Wickes nel ruolo di Suor Maria Lazzara, Tanya Blount veste i panni di Tanya, Michael Jeter è Padre Ignazio, Brad Sullivan è Padre Thomas, Alanna Ubach interpreta Maria.

Tra gli attori del cast citiamo ancora Jennifer Love Hewitt nel ruolo di Margaret, Robert Pastorelli è Joey Bustamente, Ryan Toby interpreta Ahmal e Sheryl Lee Ralph nel ruolo di Florence Watson.

Sister Act 2 film | Trailer

Ecco il trailer ufficiale del film stasera 19 agosto 2019 in prima serata su Rai 1:

Sister Act 2 film | Streaming

Ma dove vedere Sister Act 2? Il film va in onda in prima serata su Rai 1 lunedì 19 agosto 2019. La rete ammiraglia Rai è disponibile in chiaro al tasto 1 del telecomando sul digitale terrestre, anche in HD al canale 501. CHi è abbonato a Sky, invece, può seguirlo al canale 101 del proprio decoder.

Chi vuole invece guardare il film in streaming può farlo tramite RaiPlay, la piattaforma che mette a disposizione gratuita dell’utente – previa registrazione – i contenuti della Rai. Con Rai Palay sono inoltre a disposizione dell’utente tutti i migliori contenuti del servizio pubblico in qualsiasi momento tramite la funzione on demand.

Dove vedere Rai 1 in streaming