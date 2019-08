Sister Act 2 – Più svitata che mai cast, attori e personaggi del sequel stasera 19 agosto 2019 in onda su Rai 1

Stasera, lunedì 19 agosto 2019, va in onda su Rai 1 il film Sister Act 2 – Più svitata che mai, sequel del celebre film americano con protagonista Whoopy Goldberg nei panni di Deloris Van Cartier alias Suor Maria Claretta. Una trama avvincente e un cast ricco di attori famosi, per un grande classico del cinema, da vedere e rivedere. Appuntamento per tutti i fan stasera 19 agosto 2019 su Rai 1 dalle 21.25. Ecco tutte le anticipazioni.

Tutto quello che c’è da sapere su Sister Act 2

In Sister Act 2 – Più svitata che mai Deloris Van Cartier ha ripreso a lavorare nei casinò, dopo aver deciso di abbandonare i panni di Suor Maria Claretta. Un giorno, però, vanno a trovarla tre ex consorelle, Suor Maria Patrizia, Suor Maria Lazzara e Suor Maria Roberta, che si sono trasferite a San Francisco per dirigere un collegio e la invitano a seguirla con loro.

La protagonista di Sister Act 2, interpretata da Whoopy Goldberg, accetta la sfida, cercando di capire perché l’istituto sia in crisi. Dopo un certo periodo all’interno dell’istituto, si rende conto che gli studenti sono poco motivati e non si impegnano a sufficienza perché devono soltanto frequentare le lezioni.

Per rialzare l’animo dei suoi studenti, Deloris decide di creare subito un coro. Inoltre iscrive i suoi ragazzi della Saint Francis a un concorso, che gli studenti riescono a vincere: grazie al premio in denaro, la Saint Francis High School può restare aperta.

Sister Act 2 cast | Attori e personaggi

Tanti gli attori famosi presenti nel cast di Sister Act 2. Su tutti la protagonista Whoopy Goldberg, attrice conosciuta e stimata per tantissimi film come Ghost (con il quale ha vinto un Oscar), Piccole canaglie, Una moglie per papà e T-Rex – Il mio amico Dino.

E ancora tra i personaggi del film Sister Act 2 troviamo Maggie Smith nel ruolo della Madre Superiora, James Coburn nei panni del signor Crisp, Barnard Hughes che interpreta Padre Maurice e Kathy Najimy nelle vesti di Suor Maria Patrizia.

E ancora nel cast Lauryn Hill è Rita Watson, Wendy Makkena nei panni di Suor Maria Roberta, Christian Fitzharris nel ruolo di Tyler Chase, Thomas Gottschalk interpreta Padre Wolfgang, Mary Wickes nel ruolo di Suor Maria Lazzara, Tanya Blount veste i panni di Tanya, Michael Jeter è Padre Ignazio, Brad Sullivan è Padre Thomas, Alanna Ubach interpreta Maria.

Tra gli attori del cast citiamo ancora Jennifer Love Hewitt nel ruolo di Margaret, Robert Pastorelli è Joey Bustamente, Ryan Toby interpreta Ahmal e Sheryl Lee Ralph nel ruolo di Florence Watson.

Ecco il trailer ufficiale di Sister Act 2, il film stasera 19 agosto 2019 su Rai 1.