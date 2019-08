Paul Durant, il cannibale che nel 2004 fece a pezzi la sua fidanzata Karen Durrell e si vantò di averne mangiato alcune parti, è di nuovo a piede libero a Londra. I familiari della vittima sono sconvolti dalla notizia e hanno dichiarato di essere scioccati dal fatto che all’uomo sia stato permesso di tornare a vivere nel Regno Unito dopo aver scontato la pena.

L’omicida adesso ha 60 anni e si è trasferito in un appartamento nella zona Est di Londra. I vicini di casa hanno affermato di sentirsi molto nervosi e turbati per la presenza del nuovo vicino con un passato da killer. Il corpo di Karen non è mai stato ritrovato, e sono ancora molti i misteri irrisolti relativi a quell’omicidio.

Una fonte anonima che vive non lontano dall’appartamento di Durant ha rilasciato alcune dichiarazioni al The Sun: “Ha ammesso di averla uccisa e adesso è di nuovo libero. Non è giusto”, ha dichiarato. “All’inizio non sapevamo chi fosse poi abbiamo fatto due più due e tutto è stato chiaro”, ha aggiunto.

Assassino cannibale trona libero: la vicenda

Paul Durant fu arrestato a febbraio 2004 con il sospetto di aver ucciso la 41enne Karen Durrell, madre di due bambini. La donna scomparve poco tempo dopo aver conosciuto Durant nel gennaio 2oo4. Fu uccisa a Calpe, una località balneare della Costa Blanca, zona appartenente alla Comunità autonoma Valenciana, nella Spagna orientale. Nel suo appartamento la polizia scoprì alcune tracce di sangue e un coltello insanguinato ma il suo copro non è mai stato ritrovato. Dopo al confessione fu condannato a scontare 12 anni di carcere .

