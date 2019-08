Ragazzo cade dal balcone mentre fa sesso: è gravissimo

Francia, ragazzo inglese cade dal balcone mentre fa sesso: è gravissimo

Un giovane inglese di 30 anni è precipitato dal balcone mentre stava facendo sesso con la sua ragazza. L’uomo di origini britanniche si trovava in vacanza a Le Cannet, un affascinante comune nel sud della Francia, a pochi chilometri da Cannes. La coppia si trovava in vacanza in un resort in affitto con una meravigliosa vista sul mare.

Stavano facendo sesso sul balcone quando all’improvviso il ragazzo ha perso l’equilibrio ed è caduto giù dal primo piano trascinando giù con sé anche la ragazza. La caduta gli ha provocato gravi ferite e un forte trauma cranico, è stato ricoverato di urgenza all’ospedale di Pasteur a Nizza ma ancora non sono stati resi noti i dettagli del suo stato di salute.

Le sue condizioni sono molto gravi, e non è certo che riesca a sopravvivere. Anche la ragazza è caduta ma senza riportare lesioni gravi, è infatti stata medicata sul posto immediatamente. I vicini che hanno assistito alla scena hanno chiamato il numero di emergenza e i soccorsi sono arrivati sul posto poco dopo.

Al momento la polizia sta conducendo delle indagini per capire se i due ragazzi avessero fatto usa di droga o alcol prima di decidere di fare sesso sul balcone. La loro decisione di uscire sul balcone per fare sesso potrebbe infatti essere stata dettata da uno stato psico-fisico alterato che non ha permesso alla coppia di valutare con prudenza i rischi in cui sarebbe incorsa.

