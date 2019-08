Previsioni meteo di oggi, 19 agosto 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, lunedì 19 agosto 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, lunedì 19 agosto 2019.

Previsioni meteo oggi lunedì 19 agosto 2019 | NORD

Al nord Italia previsti annuvolamenti compatti su alpi e prealpi con rovesci o temporali sparsi. Precipitazioni che risulteranno più insistenti e diffuse sulle relative aree del Piemonte e della Lombardia, con estensione alla vicina pianura a partire dalla serata. Sul resto del nord cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche transito di valature durante le ore pomeridiane.

CENTRO E SARDEGNA

Al centro e sulla Sardegna tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni ad eccezione di debole intensità durante la giornata (in particolare nelle ore più calde) a ridosso della dorsale appenninica. Qualche nube più consistente al mattino sulla Sardegna orientale.

SUD E SICILIA

Al sud ampio soleggiamento più o meno ovunque. Qualche innocua formazione nuvolosa sui rilievi durante le ore più calde della giornata.

Previsioni meteo oggi lunedì 19 agosto 2019 | TEMPERATURE

Temperature minime stazionarie sulla Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna orientale; in lieve rialzo sul resto dell’Italia. Massime in diminuzione sulla Valle d’Aosta, senza variazioni di rilievo su restante arco alpino, Romagna, isole maggiori ed aree ioniche di Basilicata e Calabria.

VENTI

Venti deboli da sud su basso Piemonte e Liguria. Deboli orientali sulla restante pianura padana. Generalmente variabile di debole intensità sul resto dell’Italia.

Previsioni meteo oggi lunedì 19 agosto 2019 | MARI

Mossi lo stretto di Sicilia, il mare e il canale di Sardegna. Poco mossi i rimanenti bacini.