Pensioni news: ultime notizie e novità di oggi 19 agosto 2019

In questo articolo tutte le ultime news su pensioni e previdenza sociale. Le ultime notizie nel dettaglio su riforme, modifiche, regole, quota 100, pensioni anticipate e tanto altro. Ecco le ultime novità di oggi, lunedì 19 agosto:

Quota 100 via in caso di governo M5s – Pd?

Domani, martedì 20 agosto, il premier Giuseppe Conte si presenterà in Senato per chiedere al parlamento di rinnovare la fiducia al suo governo. Se la Lega dovesse far venire meno il suo appoggio, potrebbe aprirsi formalmente la crisi di governo, che potrebbe portare il paese di nuovo alle urne oppure alla formazione di un nuovo governo a guida M5S – Pd. In quel caso che fine farebbero le riforme approvate dal governo gialloverde? Non è dato saperlo, ma indiscrezioni, sempre più insistenti, vorrebbero Quota 100, la riforma pensionistica fortemente voluta dalla Lega di Salvini per superare la legge Fornero, seriamente a rischio. Secondo quanto trapela, infatti, la riforma è malvista dal Pd, che la ritiene un vero e proprio flop. A conferma di ciò vi sarebbero i dati dell’osservatorio statistico dei Consulenti del lavoro, che sostiene che il tasso di sostituzione tra chi entra e chi esce dopo Quota 100 non supererà il 30 per cento.

