Oroscopo Paolo Fox domani 20 agosto 2019: le previsioni per tutti i segni

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI 20 AGOSTO 2019 – Paolo Fox è per tutti il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, grazie alla fiducia che negli anni è riuscito a conquistarsi, facendolo diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, parte integrante di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri. Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani? Ecco le previsioni di domani, martedì 20 agosto 2019, segno per segno:

COSA LEGGERE QUEST’ESTATE, A OGNI SEGNO UN LIBRO

L’OROSCOPO SETTIMANALE DAL 19 AL 25 AGOSTO 2019

L’OROSCOPO DI DOMANI DI TPI

Oroscopo Paolo Fox domani 20 agosto 2019 | Previsioni

Per l’Ariete si apre una giornata molto enigmatica. Molti di voi ultimamente hanno vissuto tanti dubbi sulla storia d’amore con il partner. Alcuni hanno anche pensato di tagliare i ponti. La verità è che sentite che il problema sia vostro: avete tanto inseguito l’amore per poi perdere ogni interesse dopo averlo ottenuto. Un classico. Fate tesoro di questo insegnamento per il futuro.

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

I SEGNI FORTUNATI DI AGOSTO 2019 SECONDO PAOLO FOX

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI AGOSTO 2019 SECONDO FOX

Voi del Toro avete vissuto un periodo di vero relax. Eravate felicissimi, ovviamente, ma adesso ricominciare con la vita di tutti i giorni sarà doppiamente difficile. In questo martedì 20 agosto 2019 sentirete tutta la fatica di questo sforzo. Alcuni di voi sono stati richiamati a lavoro con qualche giorno d’anticipo. Tanto stress, ma anche orgoglio di essere considerati elementi imprescindibili.

I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO DI AGOSTO 2019 SECONDO FOX

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

Anche per i Gemelli è arrivato il momento di riprendere con la solita vita. Per voi, però, non è una grande soddisfazione: già oggi non mancheranno diversi problemi in famiglia e qualche contrattempo. In più, dopo qualche giorno di distrazione, molti di voi dovranno pensare nuovamente ai soldi, che non bastano mai. Occhio alle nuove opportunità.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Molti di voi, in questo martedì 20 agosto 2019, penseranno al futuro. Non a quello immediato, ma a quello a lungo termine. La vostra intenzione infatti è quella di cambiare tutta la vostra vita, dal lavoro ad alcune frequentazioni che non vi vanno più a genio. Avrete l’opportunità di farlo, a patto che cominciate a lavorarci già da adesso. Attenti, però: le stelle vi dicono che la storia d’amore con il vostro partner deve rimanere una cosa intoccabile.

Amici del Leone, per voi si apre una giornata molto positiva. Non mancheranno i contrattempi, ma sarete bravi a risolverli grazie alla vostra prontezza di riflessi e soprattutto alla vostra capacità di chiedere aiuto quando serve, senza intestardirsi. In generale per voi è un periodo positivo, lavorate affinché duri il più possibile.

Oroscopo Paolo Fox domani 20 agosto 2019 | Vergine

Per la Vergine si apre un periodo di importanti incontri. Dovrete essere bravi a sfruttare le occasioni, perché secondo le stelle in questi giorni potreste incontrare delle persone davvero speciali. In più, avete grandi progetti per la vostra casa. Volete cambiare volto a molte cose della vostra vita, cercate di farlo con accanto le persone giuste.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Siete dei tipi molto prudenti, ma in questo giorno le stelle consigliano a tutti gli amici della Bilancia di seguire anche l’istinto. Non sempre, infatti, pensare molto prima di decidere è utile. Anzi, talvolta nascono dubbi che non hanno motivo di esistere. In amore, siete in recupero dopo qualche problema di coppia dovuto alla vostra eccessiva gelosia.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Nelle ultime settimane vi siete focalizzati soprattutto sull’amore. Sono successe tante cose, alcune neanche così positive, e quindi avete sentito che il vostro rapporto con il partner è stato messo a dura prova. Adesso questo periodo difficile sembra essere alle spalle, ma è vostra responsabilità far sì che lo sia davvero. Sul lavoro fate attenzione ad alcune situazioni poco chiare: non fatevi fregare da gente che vale palesemente meno di voi.

Oroscopo Paolo Fox domani 20 agosto 2019 | Sagittario

Questo mese di agosto per voi ha avuto due facce. Nei primi giorni vi sentivate padroni del mondo, adesso invece siete decisamente con l’umore sotto ai tacchi. Il motivo sta, come spesso succede ai sentimentali come voi, nell’amore. Vi sentite incastrati in una storia che non vi dà più gli stimoli di un tempo, ma allo stesso tempo avete il terrore di rompere con il partner per poi sentirne la mancanza. Le stelle, tuttavia, vi consigliano di prendere una decisione e di non fingere che tutto vada bene se così non è.

Negli ultimi giorni avete avuto la testa altrove. Sul lavoro non siete stati impeccabili e alcuni superiori non hanno mancato di farvelo notare. In famiglia siete stati un po’ assenti e anche qui le battutine non sono mancate. La verità è che fate fatica a perdonare il vostro partner dopo un suo gesto che non vi è andato giù. Pensate e ripensate a quello che è successo, ma non riuscite a venirne fuori. Le stelle vi consigliano di riflettere bene prima di prendere decisioni affrettate.

Il vostro imperativo, in questo momento, è recuperare un po’ di denaro. Ultimamente infatti vi siete lanciati in acquisti decisamente azzardati, salvo poi rendervi conto che la vostra disponibilità di denaro non era poi così infinita. Per il resto procede tutto abbastanza nella norma. In serata le stelle consigliano di non cadere nelle provocazioni di alcune persone che vi sono antipatiche, ma di ignorarle.

Amici dei Pesci, in questo martedì 20 agosto 2019 vi sentite molto delusi da alcune persone a cui avete dato tutto, senza mai ricevere indietro nessuna dimostrazione d’affetto. Adesso è troppo tardi per perdonare: il consiglio è di tagliare questi rami secchi per poter essere nuovamente felici. Grandi cambiamenti in arrivo, soprattutto nel fine settimana. Preparatevi.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI