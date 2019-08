Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 19 agosto 2019 | Previsioni | Segni zodiacali

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI SEGNI FORTUNATI 19 AGOSTO 2019 – Quali sono i segni fortunati di oggi lunedì 19 agosto 2019? Che cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Questa e molte altre domande incuriosiscono ogni giorno i tanti appassionati di astrologia che consultano le previsioni dei più noti astrologi, su tutti Paolo Fox.

Amore, lavoro, fortuna. Questi i valori presi in considerazione dal guru dell’astrologia. Ma cosa prevede l’oroscopo del giorno? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni del giorno, ovviamente, ce ne sono alcuni che godono di una maggiore fortuna rispetto agli altri. Ecco quali sono i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 19 agosto 2019 | Ariete, Toro, Leone, Vergine, Acquario

Tra i segni fortunati di oggi, lunedì 19 agosto 2019, spunta l’Ariete: la Luna torna nel vostro segno e vi promette una settimana piacevole e positiva, soprattutto per chi ha dei progetti per il futuro da voler mettere in piedi. Potrebbe arrivare anche una grande novità, non perdetela.

Fase di recupero anche per il Toro, finalmente il brutto periodo che avete vissuto sarà soltanto acqua passata, le stelle vi accompagnano verso una fase positiva, soprattutto per chi vuole attuare qualche nuovo progetto.

Aria di cambiamento per il Leone, se qualcosa non vi sta bene allora parlate, è giusto esprimere la vostra opinione e lasciare che siano gli altri ad assimilarla, un altro paio di maniche è invece imporre le proprie idee. Periodo costruttivo per la Vergine, grazie anche al supporto di Venere, Saturno e il Sole: occhio a non cadere preda della malinconia.

In recupero anche l’Acquario, reduce da un periodo fatto di tensioni e rancori, finalmente la Luna vi sorride e vi aiuta ad affrontare al meglio i problemi.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 19 agosto 2019 | I segni in “giornata no”

Da questa settimana parte un momento di transizione per i Gemelli, alcuni nodi verranno al pettine e dovrete farvi coraggio per affrontarli tutti, le faccende più spinose infatti si riuniranno in un unico momento e vi faranno sudare freddo.

Giornata di stress per il Cancro, a lavoro non si respira una bella aria ma non è ancora arrivato il momento d cambiare, tenete duro fino all’autunno.

La Luna rema contro gli amici della Bilancia, questa settimana infatti non partirà nel migliore dei modi; chi aveva qualche nuovo progetto da voler sviluppare forse dovrà attendere tempi migliori.

Giornata di tensione per lo Scorpione, non lasciate che sia la rabbia a prevalere nelle vostre decisioni. Stanco il Sagittario di assecondare qualcosa che non funziona più, in particolare l’amore.

Alcuni momenti di tensione in famiglia per il Capricorno creeranno del malcontento generale, l’autunno porta consiglio quindi bisogna soltanto pazientare. Cari Pesci, dovreste mettere un punto alle situazioni scomode che vi trascinate dietro da troppo tempo perché così non andate da nessuna parte.