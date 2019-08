Oroscopo Paolo Fox 19 agosto 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 19 AGOSTO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, lunedì 19 agosto 2019, segno per segno.

L’OROSCOPO DI OGGI DI TPI

L’OROSCOPO DI OGGI DI BRANKO

I SEGNI FORTUNATI DI OGGI SECONDO PAOLO FOX

Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 agosto 2019 | Previsioni

Cari Ariete, la Luna rientra nel vostro segno e vi garantisce una settimana positiva e piacevole. Grandi progetti in vista per il vostro futuro professionale, settembre porta con sé un’importante novità, non fatevi cogliere impreparati. Periodo di recupero anche in amore, avete deciso di ricucire qualche vecchia ferita pur di andare avanti.

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

I SEGNI FORTUNATI DI AGOSTO 2019 SECONDO FOX

Cari amici del Toro, avete attraversato un periodo di difficoltà ma è tempo di lasciarselo alle spalle perché le stelle sono favorevoli al vostro segno zodiacale. Ferragosto archiviato, potete avviare il vostro periodo di recupero. Se avete intenzione di spingervi oltre con gli acquisti o di portare avanti un progetto ambizioso, questo è il momento adatto secondo Paolo Fox.

L’oroscopo settimanale di Paolo Fox, dal 12 al 18 agosto 2019

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI AGOSTO

Cari amici dei Gemelli, la settimana apre le porte a un periodo importante, in autunno la vostra vita decollerà ma fino ad allora forse è il caso di tenere i piedi per terra e riflettere a fondo prima di compiere un passo. I nodi arrivano al pettine, da mercoledì 21 fatevi coraggio e affrontate tutte le situazioni spinose.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

COSA LEGGERE QUEST’ESTATE, A OGNI SEGNO UN LIBRO

Cari amici del Cancro, il lavoro è la fonte maggiore di stress, alcune dinamiche vi hanno portato allo sfinimento ma non è ancora momento di cambiare, per quello dovrete aspettare l’autunno. Non mettetevi contro i colleghi, tenete duro e portate a termine gli incarichi che vi sono stati assegnati senza far polemica.

Cari amici del Leone, arrivano finalmente buone notizie per il vostro segno. Se state vivendo una situazione che vi calza stretta, allora è il caso di mettere finalmente i puntini sulle i e di portare a voce i vostri pensieri. Non fate però il passo più lungo della gamba, va bene esprimere la propria opinione ma non dovete imporla.

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 agosto 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, state vivendo un periodo costruttivo anche grazie all’influenza di Venere, Saturno e il Sole che però acuiscono anche la vostra malinconia. Approfittate della positività dei pianeti per portare a galla qualche malcontento insabbiato, parlate chiaramente con chi v’interessa mantenere attivo un legame e mettetevi di più in gioco, magari vincendo qualche sfida rispolvererete anche il vostro senso d’antagonismo.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

La settimana non parte nel migliore dei modi per voi della Bilancia. Secondo Paolo Fox, lunedì e martedì saranno giornate impegnative perché la Luna vi remerà contro. Ci sono alcuni nuovi progetti in cantiere che non hanno ancora avuto il via libera, se state attraversando un periodo difficile a lavoro salvate il salvabile.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI AGOSTO 2019

Cari Scorpione, queste saranno ancora giornate di alta tensione ma il sole tornerà a splendere nel vostro segno a partire da mercoledì 21 agosto. Avete lottato a lungo per avere quello che avete, non mandate tutto all’aria per un attacco d’ira mal gestita. Piuttosto provate a rilassarvi un po’ di più.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 agosto 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, siete stanchi di perdere tempo dietro a qualcosa che non funziona più, ancor di più se si tratta della vostra relazione sentimentale. Sapete benissimo quante energie avete investito nella vostra vita di coppia ma se il gioco non vale la candela allora perché continuare? Ai sentimenti avete lasciato spazio alla razionalità, verso il fine settimana metterete molte cose in discussione.

Cari Capricorno, i momenti di tensione in famiglia e sul lavoro non sono ancora storia passata, per quello ci vorrà ancora del tempo, ma l’autunno porta consiglio quindi è soltanto questione di settimane. Non buttatevi a terra ed evitate di prendere le distanze soprattutto dalle persone che vi circondano perché sono un ottimo sostegno.

Cari Acquario, finalmente vi state risvegliando da questo periodo di tensione, lasciate da parte le avversità e godetevi un nuovo periodo fortunato, partendo dal presupposto che tutti possiamo sbagliare, non c’è bisogno d’inventarsi nemici a cui affibbiare la colpa quando qualcosa non va per il verso giusto.

Cari Pesci, Paolo Fox vi invita a mettere un punto a tutte quelle situazioni scomode che vi portate dietro da troppo tempo, tutto quello che non vi interessa più non ha motivo di esistere, quindi troncate il prima possibile perché non avete tempo da buttare. Potrebbero esserci alcune discussioni importanti in ballo, soprattutto a lavoro.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO