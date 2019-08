Oroscopo di oggi 19 agosto | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 19 AGOSTO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di oggi, lunedì 19 agosto 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi lunedì 19 agosto 2019

Cari Ariete, per quelli di voi che dovranno tornare a lavoro questo lunedì il trauma sarà grande. Fatevi coraggio, riallacciarsi al mondo del lavoro non è facile per nessuno, soprattutto per quelli che hanno avuto la fortuna di distaccarsi per un po’ dalla tossicità di alcune situazioni. I vostri colleghi tenteranno di risollevarvi il morale con una bella notizia.

Cari amici del Toro, questo sarà un lunedì difficile da mandar giù, avete ancora la testa in vacanza ma le scartoffie da scrivania sembrano lievitare ogni minuto di più. Avete bisogno di concentrazione, quella lasciata a galla sul materassino della piscina, ma dovete riprendervela il prima possibile perché i problemi non finiscono mai e ce n’è già uno in agguato sulla vostra porta.

Oroscopo di oggi 19 agosto 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, questo sarà un lunedì stranamente fortunato per voi, in particolare l’amore sembra finalmente sorridervi. Se da tempo provate forti sentimenti ma non avete mai trovato il coraggio di confessarli, le stelle oggi vi esortano a farlo. Non aspettate troppo perché la fortuna gira.

Cari Cancro, giornata di rivelazioni per voi che ogni tanto sfoderate qualche bugia per non affrontare direttamente le verità pungenti. Non dovreste abusarne così tanto, è importante essere chiari e precisi, soprattutto con le persone che vi vogliono bene. La famiglia crea qualche tensione di troppo, non è tempo di cimentarsi in qualche discussione.

Cari Leone, qualche ostacolo lavorativo si è piazzato sulla vostra strada e non sembra intenzionato a voler andare via, motivo per cui avrete bisogno di tutta la vostra determinazione per sconfiggere il nemico. Non vi fate scoraggiare con tanta facilità né lasciate campo libero a chi vuole fare buon viso a cattivo gioco.

Oroscopo di oggi 19 agosto 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, la giornata di oggi vi darà l’opportunità di coccolare un po’ di più la sfera sentimentale. Ultimamente avete dovuto metabolizzare troppe discussioni che hanno portato la vita di coppia a un punto saturo, ma siete riusciti ad articolare i vostri pensieri e a recuperare il vostro legame.

Cari amici della Bilancia, giornata di novità per voi, ma non del tutto positive. Da tempo il vostro cervello continua a tormentarsi con le stesse domande e potreste finalmente ricevere una risposta, che potrebbe non piacervi. La vostra storia d’amore sembra essere arrivata a un bivio, quale strada sceglierete?

Cari Scorpione, il vostro sarà un lunedì impegnativo forse perché portate con voi troppo rancore e non sapete più come gestirlo. Lasciatevi aiutare dagli amici o dalla persona amata, il consiglio giusto potrebbe fare la differenza. Appurato che il lavoro rappresenta una forte fonte di stress, dovreste concedervi più tempo per le vostre passioni.

Oroscopo di oggi 19 agosto 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, se avete avuto qualche problema in famiglia di recente, dovete soltanto rimboccarvi le maniche e andare avanti, è inutile continuare a riflettere su chi ha detto cosa, quello che conta è sapersele lasciare alle spalle. Imparate a dosare le attenzioni tra lavoro e vita privata.

Cari Capricorno, avete accumulato troppo stress durante la scorsa settimana, è arrivato il momento di prendervi una pausa perché il vostro cervello non ne può più. Basta ingoiare il malcontento, se qualcosa non vi sta bene dovete parlare, mettere tutto nero su bianco. Il lavoro forse non vi soddisfa più, dovreste puntare ad altro.

Cari Acquario, tenete d’occhio le vostre entrate ma soprattutto le uscite, l’aspetto economico non è dei migliori e non dovreste sbilanciarvi più di tanto, non dopo questo Ferragosto. Siete distratti ultimamente e la crisi sentimentale non aiuta.

Cari Pesci, giornata impegnativa quest’oggi, il ritorno al lavoro porterà a galla alcune novità e anche il vostro malcontento. Vi sentite smarriti, non sapete più cos’è che vi rende felici, forse dovreste andare a tentativi e provare a cambiare la vostra routine.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda agosto 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, prosegue per voi un periodo d’oro, siete d’altronde uno dei segni migliori di tutto l’anno.

Bene anche il Leone, specie in amore. Ma anche i Gemelli, che godono di un quadro astrale davvero positivo.

Mese positivo anche per il Capricorno: sul lavoro otterrete le soddisfazioni che da molto stavate attendendo.