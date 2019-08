Oroscopo di domani 20 agosto 2019 a cura di TPI: le previsioni del giorno

Qual è il mio oroscopo per la giornata di domani, 20 agosto 2019? Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, martedì 20 agosto 2019:

Amici dell’Ariete, in questo martedì passerete una giornata nella norma. In amore, per chi di voi è in coppia, procede tutto bene però molti di voi si sentono insoddisfatti perché sembra che ogni giorno sia sempre uguale al precedente. Vorreste che il partner fosse un po’ più intraprendente e forse fareste bene a dirglielo. In serata invece è in arrivo una bella novità.

Per il Toro si prospetta un martedì 20 agosto 2019 decisamente sottotono. Il caldo estivo vi sfianca e in più sentite già la nostalgia delle ferie e del mare: tanti di voi, infatti, sono rientrati a lavoro. E lo stress è stato subito altissimo. In amore, inoltre, non mancherà una certa dose di ansia, visto che ultimamente il vostro partner si comporta in modo un po’ strano e voi iniziate a sospettare che abbia la testa da un’altra parte.

Oroscopo di domani 20 agosto 2019 | Gemelli

Amici dei Gemelli, la vostra giornata sarà molto positiva su tantissimi fronti. In amore, Venere entra in Leone e vi dà una grande spinta soprattutto dal punto di vista del fascino. Se siete single, aspettatevi degli incontri molto importanti. Se siete in coppia, passerete momenti fantastici con il partner. Nella giornata di domani non deve esserci spazio per arrabbiature: prendete tutto con il sorriso.

Anche per il Cancro sarà un martedì tutto sommato positivo. Le stelle vi consigliano di prendere l’iniziativa in amore, soprattutto se avete a che fare con persone un po’ timide e che non fanno mai il primo passo. In coppia vivrete momenti sereni con il partner, mentre a lavoro sarete un po’ turbati dal comportamento decisamente irrispettoso di alcuni colleghi. Cercate di non andare in escandescenze.

Il Leone vivrà un martedì 20 agosto 2019 sopra la media. Soprattutto nella mattinata ci saranno molte occasioni da sfruttare, ma dovrete essere bravi anche e soprattutto a guardarvi le spalle dagli altri. In amore si apre un periodo positivo e di tranquillità, mentre chi di voi è single vive un po’ il sentimento opposto. Avete tanta voglia di tuffarvi in una nuova avventura, ma non riuscite a trovare una persona che stuzzichi il vostro interesse. Non smettete di cercare.

Oroscopo di domani 20 agosto 2019 | Vergine

La vostra giornata, amici della Vergine, avrà due volti. Quello sorridente e luminoso dell’amore e quello scuro del lavoro. Per quanto riguarda l’ambito sentimentale, soprattutto nelle ore centrali della giornata sarete pieni di entusiasmo per la vostra storia d’amore, che sembra essere definitivamente decollata. A lavoro però, soprattutto nel pomeriggio, ci saranno molte discussioni con alcuni colleghi. Cercate di non farvi rovinare l’umore, anche se non sarà facile.

Sarà un martedì alla portata per voi della Bilancia. In questo giorno, infatti, riuscirete a raggiungere tutti gli obiettivi a breve termine che vi siete posti, grazie alla vostra abnegazione e anche alla buona fortuna delle stelle. La Luna che entra in Ariete vi dà una carica in più in amore, mentre se siete single avrete una scarica di adrenalina per vivere dei momenti davvero elettrizzanti con una persona conosciuta da poco.

Amici dello Scorpione, dopo un lunedì orribile – coinciso per molti con il ritorno dalle ferie, con la ripresa della solita routine e con qualche contrattempo di troppo – le stelle vi regalano una giornata davvero super. Si apre per voi un periodo molto positivo, che coinciderà con l’arrivo di nuovi sentimenti d’amore. Molti di voi, infatti, si renderanno conto che il loro cuore batte per una nuova persona. Sta a voi adesso decidere la strategia vincente.

Oroscopo di domani 20 agosto 2019 | Sagittario

Non sarete in formissima, amici del Sagittario, in questo martedì. Per voi infatti si apre un periodo sottotono, che però non significa che sarete tristi e depressi in ogni momento. Le stelle infatti vi consigliano di provare a sfruttare ogni occasione di svago, che vi permetta di evadere da una routine fatta di problemi in famiglia e insoddisfazione sul lavoro.

Siete il segno del giorno, amici del Capricorno. Tutto per voi andrà benone in questo martedì: avrete moltissime opportunità di crescita, personale e professionale. In amore venite fuori da un periodo di incertezze e dubbi e adesso siete pronti a spiccare il volo. Anche per i single si prospetta una giornata rilassante e colma di occasioni. Sul lavoro avrete finalmente una gratificazione che aspettavate da tanto tempo.

Per l’Acquario quella di domani sarà decisamente una giornata no. Se esistesse un segno peggiore del giorno, questo scettro ricadrebbe su di voi. Siete stressati, nervosi e soprattutto insoddisfatti. In amore, ultimamente, state accarezzando l’idea di riacquistare la vostra libertà. In questa fase un partner troppo geloso non fa per voi. In famiglia non mancano i problemi, con i vostri cari che fanno completo affidamento sempre e solo su di voi. Sentite di non avere mai del tempo per voi stessi.

Per i Pesci invece è in arrivo un martedì molto positivo. Tante soddisfazioni in amore, visto che vivrete una giornata ricca di tenerezze con il partner. I tanti di voi che sono ancora in vacanza, invece, si dedicheranno agli amici e al divertimento più sfrenato. Le stelle, tuttavia, vi consigliano di dare sempre un occhio al portafogli: le vostre disponibilità, ricordate, non sono infinite.

