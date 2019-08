Oroscopo Branko 19 agosto 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 19 AGOSTO 2019 – Anche oggi Branko ha letto le stelle per noi, come ogni giorno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 19 agosto 2019.

Arriva una Luna nel segno utile a chiarire situazioni con le persone a voi care. Amici dell’Ariete, vi piace sdrammatizzare quando sorge un problema ma il più delle volte analizzate troppo quello che dicono e pensano gli altri, andando a causare futili conflitti. Pensate piuttosto all’amore, abbandonatevi alla passione.

Toro Marte in Vergine da ieri vi conferisce una ricca dose d’energia. Amici del Toro, Venere vi rende un tantino nervosi, ma da mercoledì cambia impostazione e si riavvicina all’amore, mettendo un freno anche alle incomprensioni familiari. Giove vi aiuta nelle relazioni sociali, favorite le amicizie. L’oroscopo settimanale di Paolo Fox, dal 12 al 18 agosto 2019

Oroscopo Branko 19 agosto 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, secondo Branko gli amori che nascono con la congiunzione Venere-Marte in Leone sono passionali quanto passeggeri, ma con l’arrivo di Marte in Vergine non potete più permettervi di essere frivoli, dovrete approfittare di Mercurio ancora più incisivo per sistemare le vostre collaborazioni.

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX Cancro La Luna in Ariete potrebbe causare qualche mal di testa imprevisto, ma non lasciatevi scoraggiare dalle avversità e non rinunciate ai vostri programmi prestabiliti: partite se avete deciso di partire, lavorate se avete ancora progetti in corso. L’amore non bacia il vostro segno quest’oggi, le stelle prendono le distanze, forse perché vi manca quel brio allegro tipico del sentimento.

COSA LEGGERE QUEST’ESTATE, A OGNI SEGNO UN LIBRO Leone Cari Leone, il Sole transita nel vostro segno fino a venerdì, siete i principi delle stelle e niente sembra potervi fermare. La Luna che splende nel segno allenta i rapporti, professionali e affettivi. Tensioni in arrivo nella vita di coppia, affrontate subito il problema e stroncatelo sul nascere per evitare future incomprensioni. LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI Oroscopo Branko 19 agosto 2019 | Vergine Cari amici della Vergine, Marte in collaborazione con Saturno e Urano promette grandi risultati soprattutto nella carriera, a partire da oggi. La Luna, che calza perfettamente nel vostro segno, vi aiuta fino all’arrivo di Venere e Sole, offrendo incredibili occasioni a chi viaggia o si sposta lontano. Chi sta cercando l’amore troverà pane per i propri denti. L’OROSCOPO DEL 2019 Bilancia Cari amici della Bilancia, l’energia positiva del Sole in Leone con Mercurio stimola le vostre attività professionali. Quest’oggi però sarete vittime di una turbolenza causata dalla Luna opposta in Ariete che andrà a intaccare qualche collaborazione, mettendo zizzania tra colleghi. Il malessere emotivo potrebbe avere qualche conseguenza fisica, dolori alle ossa e testa in fiamme. Scorpione

La Luna in Ariete stimola la vostra carriera e salute, siete coraggiosi e speranzosi quest’oggi, nonostante l’ambiente ostile in cui dovete operare ogni giorno. Non vi lasciate sfiorare dal tocco aspro di chi vi circonda, anzi, vi piace rispondere per le rime. Cercate di trattenere il veleno in eccesso, non fa bene all’amore.

Oroscopo Branko 19 agosto 2019 | Sagittario Cari Sagittario, dovreste impegnarvi un po’ di più e stimolare il lato professionale della vostra giornata, prima che qualcuno possa ribellarsi all’ambiente circostante e creare qualche difficoltà di troppo. Marte in Vergine da ieri crea qualche pressione. Capricorno La Luna è fuorviante in Ariete, avete bisogno di una pausa soprattutto perché avete perso il tocco del ballo con i lupi, una danza che vi piace e che avete praticato con successo prima di Saturno, ma che ora dovete riprendere con una nuova musica. Marte in Vergine ha bisogno di trovare il suo equilibrio fino a venerdì, perché poi vi guiderà verso il periodo più alto dell’anno. Acquario Finalmente liberi da Marte, ma non siete ancora pronti per spiccare il volo verso le vostre ambizioni, rigate dritto e coltivate la vostra professione giorno per giorno. La Luna vi rende intraprendenti e coraggiosi grazie all’influenza dell’Ariete, volete lottare e raggiungere un nuovo successo e con questa spinta forse ci arriverete. COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA Pesci

Cari Pesci, sarà un mese impegnativo il vostro perché qualcuno potrebbe risultare sleale nei vostri confronti. Non vi curate degli altri, ma siate consapevoli del fatto che il mese della Vergine sarà caratterizzato da intoppi e opposizioni: ci sarà da lavorare.