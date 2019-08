Open Arms: le ultime news

Diciottesimo giorno in mare per la Open Arms, la nave con 107 migranti a bordo che si trova a pochi metri da Lampedusa, in attesa di ricevere l’autorizzazione allo sbarco. Il comandante dell’imbarcazione della Ong spagnola insiste nel chiedere lo sbarco immediato dei migranti sull’isola siciliana, ma nelle ultime ore si sarebbe affacciata l’ipotesi di condurre i migranti in Spagna con alcune navi messe a disposizioni dalla Guardia costiera italiana. “È indispensabile che Italia e Spagna si assumano la responsabilità di garantire, mettendo a disposizione tutti i mezzi necessari, che queste persone finalmente sbarchino in un porto sicuro” ha affermato la Open Arms in una nota in merito alla possibilità di portare i migranti in Spagna. Intanto, nella giornata di oggi, lunedì 19 agosto, è attesa la decisione del Consiglio di Stato dopo il ricorso del ministro dell’Interno contro la decisione del Tar, che aveva sospeso il divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane.

Open Arms, le notizie del 19 agosto

Qui di seguito le ultime notizie sulla Open Arms.

Open Arms: “Scelta incomprensibile, Italia e Spagna si assumano responsabilità”

In un comunicato, la Open Arms ha confermato la disponibilità a far approdare i migranti in Spagna a patto che “Che la Spagna e l’Italia si assumano finalmente la responsabilità di fornire assistenza e un porto sicuro alle 107 persone a bordo della nostra nave”. Tuttavia la Ong sottolinea che la scelta appare “incomprensibile” dal momento che l’imbarcazione si trova a 800 metri dalle coste di Lampedusa. Tuttavia è “urgente porre fine subito a questa situazione disumana inaccettabile che le persone che abbiamo salvato in mare sono costrette a vivere”.

La nuova offerta del premier Sanchez per un porto in Spagna

Dopo l’offerta, rifiutata dalla Ong, del premier iberico Pedro Sanchez, di recarsi al porto di Algeciras, in Andalusia, il primo ministro spagnolo ha inviato una nuova proposta, offrendo il porto più vicino di Minorca, nelle Baleari. Gli uomini della Open Arms hanno risposto negativamente al governo di Madrid, affermando di non poter affrontare ulteriori giorni di navigazione. Tuttavia, sarebbero disposti a trasbordare i 107 migranti a bordo di una nave più adatta “per raggiungere il porto spagnolo in breve tempo e compatibile con la situazione attuale”. Le persone, dunque, potrebbero affrontare la traversata a bordo di navi della Guardia costiera che, nella giornata di domenica 18, sono state messe a disposizione del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli.

Toninelli mette a disposizione le navi della Guardia costiera italiana

Toninelli, infatti, sul suo profilo Facebook ha scritto: “Grazie alla Spagna per aver offerto un porto alla Open Arms, anche se con troppi giorni di ritardo. La nostra Guardia Costiera è ora a disposizione, ed è pronta ad accompagnare l’Ong verso il porto spagnolo, con tutto il sostegno tecnico necessario, per far sbarcare lì tutti i migranti a bordo. Auspico che il comandante della nave non si opponga. Sarebbe del tutto incomprensibile”.

A bordo della nave della Ong spagnola sono 107 i migranti rimasti, dopo lo sbarco dei 27 minori, chiesto dal premier Conte a un Salvini riluttante, che alla fine ha acconsentito.

24 dei 27 minori, intanto, nella mattinata di lunedì sono stati imbarcati sulla nave Sansovino della Siremar per raggiungere Porto Empedocle. Qui, poi, verranno collocati in diverse strutture.

