Nemico pubblico: trama, cast e streaming del film di stasera su Rai 3

Stasera, lunedì 19 agosto 2019, tutti i telespettatori di Rai 3 potranno godersi il film Nemico pubblico, un thriller ad alta tensione datato 1998, diretto da Tony Scott e con protagonisti Will Smith e Gene Hackman.

Il titolo originale della pellicola è “Enemy of the State”. Prima di affidare il ruolo del protagonista, Robert Clayton Dean, a Will Smith, la produzione varò anche altri profili di altissimo livello: Mel Gibson e Tom Cruise. Il co-protagonista, Edward “Brill” Lyle, sarebbe invece potuto essere Sean Connery, ma poi fu scelto Gene Hackman.

Ma qual è la trama del film Nemico pubblico? Chi sono gli attori che compongono il cast? Dove vederlo in tv e in streaming e a che ora? In questo articolo troverete tutte le risposte.

Nemico pubblico film, la trama

Il film di stasera racconta la storia dell’omicidio di un politico e membro del Congresso americano, Phil Hammersley, che negli anni Novanta si oppone a una legge che allarga pesantemente il potere di sorveglianza sui cittadini da parte delle Agenzie di Intelligence. Reputandola una vera e propria violazione della privacy degli individui, Hammersley cerca di opporsi in tutti i modi, affiancato da altri colleghi, movimenti e gruppi no-profit.

Hammersley incontra così un ufficiale della NSA, Thomas Reynolds, ufficialmente per discutere della legge. L’uomo, però, lo droga e lo uccide cospargendo di antidolorifici la sua auto e, spingendolo in un lago, lo fa sembrare un incidente causato dalla droga.

Tuttavia, inizia a circolare una registrazione – effettuata per caso da un ricercatore, che la consegna poi a un giornalista – che ritrae in un video proprio il momento dell’omicidio di Hammersley da parte di Reynolds. Un documento, questo, che potrebbe inchiodare i servizi segreti americani, che decidono quindi di uccidere i due uomini al corrente del delitto.

I due, però, riescono a nascondere la registrazione, della quale entra casualmente in possesso un giovane e promettente avvocato nero, Robert Clayton Dean. Quando l’intelligence scopre che l’avvocato può essere in possesso del video, gli fa terra bruciata intorno. L’uomo perde il lavoro, i suoi soldi e viene anche sbattuto fuori di casa dalla moglie.

Al suo fianco si schiera un uomo, Edward Lyle detto “Brill”, che qualche anno prima aveva lavorato per i servizi ed era riuscito a far perdere le proprie tracce. I due uniscono i loro sforzi per fare giustizia sulla morte di Hammersley e per restituire a Robert Clayton Dean la propria normalità.

Nemico pubblico film, il cast completo

Come già anticipato, il film di stasera su Rai 3 vanta un cast di grandi eccellenze del cinema internazionale. Da Will Smith a Gene Hackman, ecco il cast completo del film Nemico pubblico:

Will Smith – Robert Clayton Dean

Gene Hackman – Brill / Edward Lyle

Jon Voight – Thomas Brian Reynolds

Regina King – Carla Dean

Gabriel Byrne – Il falso Brill

Lisa Bonet – Rachel Banks

Jack Black – Fiedler

Seth Green – Selby

Stuart Wilson – Sen. Sam Albert

Laura Cayouette – Christa Hawkins

Jason Robards – Phillip Hammersley

Loren Dean – Hicks

Barry Pepper – Detective David Pratt

Ian Hart – Det. John Bingham

Jake Busey – Krug

Scott Caan – Jones

Bodhi Elfman – Van

Jamie Kennedy – Jamie Williams

Jason Lee – Daniel Leon Zavitz

Tom Sizemore – Boss Paulie Pintero

Anna Gunn – Emily Reynolds

Lillo Brancato – Operaio picchiato

John Capodice – Altro operaio

Grant Heslov – Lennie

Nemico pubblico film, il trailer

Di seguito, il trailer ufficiale e in italiano del film Nemico pubblico:

Nemico pubblico film, dove vederlo in tv e in streaming

Il film va in onda in tv, in prima serata, stasera (19 agosto 2019), a partire dalle 21,05 su Rai 3. Per vedere la pellicola, dunque, sarà necessario sintonizzarsi sul terzo canale della Rai, al tasto 3 o 503 (in HD) del digitale terrestre. O in alternativa sul 103 di Sky.

Se volete invece vedere Nemico pubblico in streaming, potete farlo tramite la piattaforma Rai Play, che permette di vedere ciò che va in onda sui canali televisivi della Rai anche su pc, smartphone e tablet. Per utilizzarla, vi basta accedere all’app (disponibile per iOS e Android) o sull’omonimo sito, tramite una mail o un account social. Poi potrete vedere, gratis, il film Nemico pubblico in streaming.

