Nemico pubblico, il cast completo del film di stasera su Rai 3: attori e personaggi

Un cast stellare, una trama ricca di tensione e un finale al cardiopalma: c’è tutto questo nel film Nemico pubblico, in programmazione stasera – lunedì 19 agosto 2019 – su Rai 3 a partire dalle 21.05.

Si tratta di un thriller del 1998, diretto da Tony Scott e con protagonisti Will Smith e Gene Hackman, nel ruolo di un avvocato nero che entra in possesso di un video che prova un omicidio compiuto dalla NSA americana e di un ex membro dell’intelligence che si schiera a fianco dell’avvocato.

Tutto quello che c’è da sapere sul film Nemico pubblico

I due, quindi, lottano affinché si scopra la verità sull’omicidio di Phil Hammersley, politico americano che si era opposto all’approvazione di una legge – fortemente voluta dai servizi segreti – che avrebbe legalizzato una continua violazione della privacy nei confronti dei cittadini degli Stati Uniti.

Il titolo originale del film è “Enemy of the State”. Vediamo insieme tutti gli attori che compongono il cast di Nemico pubblico.

Nemico pubblico cast, l’elenco completo degli attori nel film: da Will Smith a Gene Hackman

Come già anticipato, il film di stasera su Rai 3 vanta un cast di livello assoluto. I due protagonisti assoluti sono Will Smith e Gene Hackman.

Il primo è divenuto famoso grazie alla sitcom “Willy, il principe di Bel-Air” ed è poi sbocciato come interprete capace di adattarsi ai ruoli più disparati, dall’action alle commedie, passando per i drammi e i film di fantascienza. Il secondo, invece, è stato vincitore di due premi Oscar su cinque nomination e ha alle spalle una brillante carriera caratterizzata soprattutto da ruoli di “grande cattivo”.

Vediamo insieme il cast completo di Nemico pubblico. Accanto al nome di ogni attore c’è anche quello del personaggio interpretato nella pellicola di stasera su Rai 3:

Will Smith – Robert Clayton Dean

Gene Hackman – Brill / Edward Lyle

Jon Voight – Thomas Brian Reynolds

Regina King – Carla Dean

Gabriel Byrne – Il falso Brill

Lisa Bonet – Rachel Banks

Jack Black – Fiedler

Seth Green – Selby

Stuart Wilson – Sen. Sam Albert

Laura Cayouette – Christa Hawkins

Jason Robards – Phillip Hammersley

Nemico pubblico cast | E ancora:

Loren Dean – Hicks

Barry Pepper – Detective David Pratt

Ian Hart – Det. John Bingham

Jake Busey – Krug

Scott Caan – Jones

Bodhi Elfman – Van

Jamie Kennedy – Jamie Williams

Jason Lee – Daniel Leon Zavitz

Tom Sizemore – Boss Paulie Pintero

Anna Gunn – Emily Reynolds

Lillo Brancato – Operaio picchiato

John Capodice – Altro operaio

Grant Heslov – Lennie

Appuntamento con il film Nemico pubblico per stasera, lunedì 19 agosto 2019, a partire dalle 21.05 su Rai 3.

