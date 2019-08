Filippo Roma e l’ultimo saluto a Nadia Toffa: “Ecco che cosa sei stata capace di fare”

Filippo Roma ricorda Nadia Toffa

La Iena Filippo Roma ha voluto ricordare l’amica e collega Nadia Toffa a qualche giorno dai funerali della 40enne, che si sono svolti lo scorso 16 agosto nel duomo di Brescia. Roma, che con Nadia Toffa ha condiviso a lungo la redazione del programma cult di Mediaset, ha voluto rendere omaggio all’amica con un lungo post pubblicato su Instagram.

Filippo Roma aveva scritto un messaggio anche appena è stata diffusa la notizia della morte dell’amica, il 13 agosto scorso. “Troppo breve è stato il cammino con te, ma bello e indimenticabile.. ciao Nadiuccia”, scriveva sei giorni fa.

La Iena ha aspettato che i funerali finissero, che il dolore si posasse, per dedicare ancora un pensiero a Nadia Toffa. “Ieri sera, mentre in macchina ero sull’autostrada, ho pensato: ‘Vedi la grandezza di Nadia? Ha avuto il potere di riunirci a Ferragosto’. Chi veniva da una parte. Chi dall’altra. Ci siamo precipitati a Brescia, ovunque ci trovassimo. Ti sarebbe piaciuto vederci tutti insieme lì per te, stretti in un unico abbraccio. O forse ci hai visto, chissà. Ed è grazie a te che da oggi voglio ancora più bene ai miei compagni di avventura. Sarai per sempre un ricordo indelebile, una luce accesa nella mente, un tocco di magia nel cuore. Sì Nadia, sei magica veramente”.

Le parole di Filippo Roma hanno commosso i fan della trasmissione di Italia Uno e, soprattutto, quelli della Nadia Toffa. La Iena se n’è andata dopo aver combattuto per due anni contro un cancro. Durante la malattia, Nadia Toffa ha voluto sensibilizzare i suoi followers rispetto a un tema così delicato e importante postando foto e video del suo percorso. Fino all’ultimo, Nadia ha voluto tenere informati i suoi fan, non mancando di infondere forza in chi si trova ad affrontare il suo stesso percorso.

