Michelle Hunziker sfida la montagna, momenti di paura sulle Dolomiti

Michelle Hunziker scala la montagna: l’avventura raccontata in un post Instagram

Michelle Hunziker ha raccontato su Instagram il momento di paura che ha vissuto scalando la montagna di San Cassiano, nel cuore delle Dolomiti. La conduttrice svizzera ha infatti deciso con la sua famiglia di trascorrere le vacanze estive in montagna. Insieme al marito Tomaso Trussardi e le figlie Celeste e Sole, Michelle si è cimentata in lunghe camminate tra la natura dell’Alta Badia.

La showgirl ha spiegato ai suoi follower che le vacanze in montagna sono per le figlie una vera e propria “scuola di vita”. “Secondo me però la montagna con le sue ripidità e le sue difficoltà, educa”, scrive sui social Michelle Hunziker.

Ma la conduttrice si è spinta oltre il semplice trekking, Michelle infatti ha voluto provare una “ferrata” in compagnia dell’attrice e amica Serena Autieri. Per la prima volta la showgirl ha voluto provare l’adrenalina di un’arrampicata su una parete rocciosa.

Insieme a Serena Autieri e il marito, Michelle si è messa alla prova con questa nuova esperienza in un percorso puntellato di attrezzature artificiali. Una volta superata la paura iniziale della scalata, Michelle Hunziker ha descritto su Instagram l’avventura entusiasta.

Michelle Hunziker scherza con l’amica Serena Autieri per l’assenza del marito Trussardi

Michelle Hunziker, il post Instagram della ferrata

“Ferr… Che? In un batter d’occhio – ha raccontato Michelle Hunziker su Instagram – ero davanti a questa parete di roccia ripidissima… con il cuore in gola! Iniziamo a scalarla… Ero completamente imbragata e sapevo di potermi fidare dei miei amici esperti… e nonostante ciò, ad un certo punto mi hanno attraversato la testa i pensieri più tragici! Mi sono dovuta per forza fidare delle mie gambe, dei miei piedi e a dove esattamente lì stavo posizionando… mi sono fidata dei moschettoni che reggevano il mio corpo e… improvvisamente la paura è svanita nel nulla… esisteva solo la concentrazione, il silenzio surreale della montagna incontaminata… e le meravigliose stelle alpine! Cercate adrenalina allo stato puro? Eccola qui… Provateci…”. Un ringraziamento, oltre che alla Autieri, a suo marito, “il mitico Pio, il quale mi ha aiutato tantissimo con la sua calma…”.

Michelle Hunziker e Serena Autieri sono state protagoniste di una simpatica scenetta condivisa su Instagram nel giorno di Ferragosto. Nel video le due amiche hanno ironizzato sull’assenza dei rispettivi mariti filmandosi con le “corna in testa”.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, la foto su Instagram in accappatoio dopo la camminata in montagna

Michelle Hunziker, la foto con la stella alpina

Nello stesso post in cui Michelle ha descritto la sua avventura sportiva, oltre ai complimenti i fan hanno commentato con critiche. Il dettaglio della foto che fa rabbia ai follower riguarda la stella alpina.

Michelle Hunziker ha colto il bellissimo fiore protetto per appuntarselo alla giacca. Ma è vietato raccogliere la stella alpina per salvaguardare l’ambiente. “La stella alpina no! Meriterebbe una multa”, hanno scritto i follower.