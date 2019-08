Il corso universitario sul guardaroba reale di Meghan Markle e Kate Middleton

Meghan Markle Kate Middleton, il corso universitario dedicato ai loro outfit

Kate Middleton e Meghan Markle dettano stile, e la loro capacità di incidere sulle nuove tendenze in fatto di moda ha spinto l’università di Glasgow a istituire un corso universitario dedicato ai loro outfit.

Gli armadi di Kensington Palace ispirano le scelte del pubblico femminile di tutto il mondo e le due duchesse sono considerate delle vere e proprio fashion blogger, alla stregua delle più celebri influencer.

Per tutti gli amanti della moda, ora nasce il corso universitario dedicato alle scelte di stile della famiglia reale. I loro eleganti outfit potranno essere studiati dagli universitari appassionati nel corso online di cinque settimane.

Il corso si chiama History of Royal Fashion. Si studieranno i libri di storia della moda reale analizzando l’evoluzione dell’abbigliamento della Royal family in cinque dinastie. Dai Tudors agli Stuarts passando per i Windsors, il programma gratuito, in collaborazione con Historic Royal Palaces, esaminerà come i reali usano la moda per manifestare potere, ricchezza e controllo.

Il corso fornirà inoltre agli studenti un accesso esclusivo alla Royal Ceremonial Dress Collection. Secondo la storica della moda e responsabile del corso, Sally Tuckett, il nuovo programma consentirà agli studenti analizzare l’abbigliamento scelto da personaggi del calibro della regina Vittoria, della principessa Diana e della regina Elisabetta II.

“Studiando il loro stile possiamo apprendere molto sulla loro vita e su quella dei loro sudditi”, spiega la docente.

Meghan Markle e Kate Middleton corso universitario

La scollatura a barca ricorrente negli abiti di Meghan, proprio come quella scelta dalla duchessa nel suo abito da sposa, ha influenzato il gusto delle consumatrici britanniche e non. Pare infatti che le ricerche online di top o abiti con un “scollo a barchetta” siano aumentate drasticamente.

Secondo le statistiche fornite a The Independent dal marchio di moda Lyst, le ricerche per quella particolare scollatura sono aumentate del 52 per cento soltanto negli ultimi due mesi.

La designer di abiti da sposa di lusso, Caroline Arthur, ha dichiarato inoltre che le sue clienti prossime al matrimonio si orientano nella scelta di vestiti sempre più simili a quello della duchessa di Sussex.

Meghan Markle sta diventando una fashion influencer per il suo look: ecco perché