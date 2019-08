Madonna festeggia il compleanno a Manhattan con una grande festa

Madonna ha festeggiato il compleanno a New York con una festa da capogiro a cui erano presenti oltre 180 invitati. Il luogo scelto per la celebrazione è Madame X, un locale esclusivo di Manhattan che porta il nome del suo ultimo e diciannovesimo album.

Nessun resort pugliese, dunque, sebbene in Puglia la cantante sia un habitué, ma una festa in perfetto stile newyorkese, con qualche eccezione. L’Italia è presentissima nei festeggiamenti della cantante pop, attraverso l’esclusivo menu firmato Francesco Panella, amico di Madonna e proprietario del migliore ristorante italiano a New York, l’Antica Pesa, che è il corrispettivo del locale di Roma.

Panella è anche una star televisiva negli Stati Uniti, ha partecipato ai programmi Little Big Italy e Brooklyn Man, e per il compleanno della cantante ha preparato un menu tipicamente italiano, dagli antipasti alla torta. Tartare di tonno, pizza, polenta fritta con salsa al formaggio, patate fritte e persino una cacio e pepe, piatto espressamente richiesto dalla star.

E ancora, un’ insalata alla vignarola a base di fave, carciofi e piselli. Per finire anche la torta è stata una celebrazione dell’Italia: sul dolce campeggiava la scritta: “Italians Do It Better“.

“Quando l’ha vista si è messa a ridere”, racconta lo chef Francesco Panella al Corriere della Sera, a cui svela un dettaglio curioso:”Non abbiamo messo candeline sulla torta e non perché come tanti insinuano Madonna soffra per gli anni che passano: per lei quella di venerdì non era una festa di compleanno, ma un’ occasione per stare con gli amici più cari”.

Tra i 180 ospiti anche George Clooney. Gli altri erano irriconoscibili per il dress code “a metà strada tra il clergy e il militare”, racconta lo chef.

Cosa hanno fatto per tutta la sera, oltre a mangiare? Ballato. Lo chef italiano racconta che Madonna ha ballato tutta la notte, senza fare nessun discorso o organizzare altri momenti celebrativi. La play list era un mx di suoi brani e altre hit con cui Madonna si è scatenata dalle 22 fino alle 3 di notte.

