Emmanuel Macron incontra Vladimir Putin. Il vertice bilaterale tra i due leader è previsto nella giornata di oggi, lunedì 19 agosto, al Fort de Bregançon, la residenza estiva di Macron nel Sud della Francia.

Diversi temi saranno al centro dei colloqui: tra gli altri l’Ucraina, la Siria e il programma nucleare dell’Iran. In particolare, il presidente francese tenterà di disinnescare la tensione con la Russia per la crisi delle petroliere iraniane.

Macron è stato oggetto di critiche per la sua decisione di invitare Putin in Francia, proprio nei giorni in cui il presidente russo è impegnato a reprimere le proteste di piazza a Mosca, dopo la decisione della commissione elettorale di escludere dalle prossime elezioni comunali i candidati indipendenti.

Putin non parteciperà al vertice del G7 a Biarritz, nel sud-ovest della Francia, nel fine settimana, ma Macron cercherà di convincerlo che relazioni migliori con i paesi occidentali potrebbero aiutare a ripristinare il posto della Russia nel gruppo delle nazioni industrializzate.

Quanto al G7, Macron ha promesso “misure di sicurezza senza precedenti” per il vertice, avvertendo che “gruppi violenti” hanno in programma di convergere su Biarritz. Agli attivisti anti-globalizzazione sarà impedito di tenere un “contro-vertice”, ma ai manifestanti è stato dato il permesso di radunarsi a circa 25 chilometri a sud della città.

“Siamo pronti per le contro-dimostrazioni e, se saranno violente, le neutralizzeremo”, ha assicurato il ministro dell’Interno francese, Christophe Castaner.

Al G7 Macron riferirà a suoi colleghi sull’esito dei suoi colloqui con Putin.

Secondo alcuni analisti, il presidente francese difficilmente riuscirà a persuadere il suo omologo russo. Al contrario, averlo invitato in Francia potrebbe solo rafforzare le posizioni autoritarie del leader del Cremlino.

Hubert Védrine, ex ministro degli Esteri francese, ha elogiato invece il tentativo di Macron di ripristinare il dialogo. Védrine ha ricordato l’impegno di Parigi e Berlino per far rientrare Mosca nel Consiglio d’Europa, nel maggio scorso. “Gli Stati Uniti e la Russia non hanno rinnovato gli accordi sul disarmo nucleare e questo apre un grande interrogativo sulla sicurezza in Europa”, ha sottolineato Védrine. “Saremo sempre vicini alla Russia. Che facciamo? O ci atteniamo a una politica di condanna, sanzioni che spingono stupidamente Mosca verso la Cina, che non è affatto quello che vogliono i russi, o cerchiamo di ripristinare una discussione di vicinato, anche se complicata. Dobbiamo essere molto prudenti”.

Secondo alcuni analisti, Macron potrebbe usare la possibile revoca delle sanzioni europee alla Russia come “leva economica” per convincere Putin a dialogare.