Insulti social a Belen sul comportamento verso la morte di Nadia Toffa

Belen Rodriguez posta una foto sexy in bikini, in vacanza a Ibiza, ed è vittima delle critiche dei suoi follower.

Ma, questa volta, non è un difetto fisico o i chili di troppo a provocare il tormento dei fan, quanto piuttosto un comportamento.

Il motivo dell’odio social risiede nel fatto che Belen Rodriguez non si sia recata ai funerali di Nadia Toffa, scomparsa martedì 13 agosto dopo due anni di malattia, e che la showgirl non abbia nemmeno espresso alcun tipo di cordoglio verso la scomparsa della giornalista tv.

Qualcuno si lamenta del fatto che la showgirl sia troppo spensierata e rilassata, e che non compianga la collega defunta.

“Oggi funerale di Nadia Toffa….ci sta un po di rispetto…“, commenta qualcuno. Ma l’immagine è stata condivisa da Belen due giorni fa, sabato 17 agosto, il giorno dopo della cerimonia.

“Perché non hai fatto nessun post su Nadia”, commenta ancora qualcun’altro. “Nè tu nè Stefano come personaggi pubblici, era un dovere”.

Belen Rodriguez non è la prima vittima dell’odio social relativo alla morte di Nadia Toffa e all’assenza dei vip che l’hanno compianta ai funerali: in questi giorni diversi volti noti dello spettacolo sono stati oggetto di critiche per non essersi recati in Chiesa il 16 agosto. Da Alessia Marcuzzi a Ilary Blasi, passando per Barbara d’Urso, sono in tanti i personaggi pubblici su cui sono piovuti migliaia d’insulti.

I funerali si sono celebrati venerdì 16 agosto 2019, alle 10.30 al Duomo di Brescia.

Moltissime persone si sono riunite nella città lombarda per piangere l’amica e collega, che durante la convalescenza non ha quasi mai mostrato cenni di cedimento, tristezza o paura, e ha combattuto per infondere speranza e allegria a chi come lei stava affrontando lo stesso male, il cancro. Per questo la sua scomparsa ha sconvolto e riunito tutto il Paese: da personaggi politici a gente comune, migliaia di persone hanno espresso la propria commozione e tristezza per la perdita di Nadia Toffa.

Eppure non tutti quelli che hanno pianto Nadia Toffa si sono presentati al funerale.

E questo ha suscitato non poche critiche e polemiche da parte dai fan della presentatrice di Italia 1. Ma, nel caso di Belen, il problema è anche che quest’ultima, insieme al fidanzato, non si sia minimamente espressa sul triste evento. A differenza della maggior parte dei volti noti della tv. Per il severo pubblico di Instagram, i vip come lei avrebbero dovuto smettere per un po’ di mostrarsi felici e spensierati, come simbolo di cordoglio e rispetto. Raffica d’insulti social sui vip assenti al funerale di Nadia Toffa