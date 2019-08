Alessia Marcuzzi ricoperta di insulti per l’assenza al funerale di Nadia Toffa

Alessia Marcuzzi ha ricevuto commenti negativi e insulti sul suo profilo Instagram. E il motivo è legato alla morte di Nadia Toffa, con la quale ha condiviso la conduzione de Le Iene.

L’assenza di Alessia Marcuzzi al funerale di Nadia Toffa infatti non è stata perdonata dai follower. “Si professava una grande amica”, “IO SPERO SOLO DI NON VEDERTI PIÙ A ‘LE IENE’”, scrivono gli utenti su Instagram.

I funerali si sono celebrati venerdì 16 agosto 2019, alle 10.30 al Duomo di Brescia.

I commenti sotto la foto in costume della conduttrice che si trova in questi giorni in vacanza ai Caraibi sono pieni di rabbia. “Hai dato conferma di quanto tu sia esibizionista, in cerca di consensi e falsamente ingenua. Poveretta… 47 anni stai così… non sei degna neanche di nominarla Nadia”.

E ancora: “Ipocrita, – è l’assenso di un altro utente – vedo che sei molto addolorata per la morte di Nadia, al punto che non hai sentito il bisogno di andare al suo funerale. Tu e le tue colleghe siete false e senza cuore”.

Non solo Alessia Marcuzzi, insulti anche a Belen Rodriguez – Stessa sorte è capitata a Belen Rodriguez. La showgirl è vittima di odio online per il suo comportamento nei confronti della morte della conduttrice de Le Iene.

Gli utenti si lamentano del fatto che la Belen sia troppo spensierata e rilassata, e che non compianga la collega defunta Nadia Toffa.

Belen Rodriguez, insulti social per non essere andata ai funerali di Nadia Toffa