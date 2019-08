Gossip news: le ultime notizie di oggi 19 agosto 2019

Gossip, news, ultime notizie, rumors e tanto altro sui Vip italiani e stranieri, ma non solo. Di seguito tutte le notizie più interessanti e curiose di oggi, lunedì 19 agosto 2019, in merito alla vita privata delle stelle della tv, del cinema, della musica e dei social.

Tante curiosità anche sui personaggi più controversi. Ecco le ultimissime notizie di oggi:

-SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI CLICCA QUI-

Che il protocollo reale sia particolarmente rigido è cosa nota. L’ultima conferma arriva da un “consiglio” che la Regina Elisabetta II ha dato alla moglie del nipote Harry, Meghan Markle. I duchi di Sussex sono stati invitati a trascorrere alcuni giorni di vacanza insieme a Sua Maestà la Regina nella residenza estiva dei reali britannici, in Scozia, al Balmoral Castle.

La duchessa quindi potrà stare con i nonni del marito a patto che il suo outfit sia impeccabile e, soprattutto, che non indossi quegli indumenti che alla duchessa, invece, piacciono tanto, come jeans strappati e zeppe.

Essere invitati ufficialmente al Balmoral Castle non è cosa da tutti e, per questo, la duchessa dovrebbe sentirsi onorata di poter partecipare alle vacanze della nonna del marito. Basta guardare la Regina in qualsiasi occasione (nelle uscite ufficiali e non) per capire quanto Elisabetta II sia attenta all’abbigliamento. La formalità è di casa a Buckingham Palace e anche quando la Regina va in vacanza poco cambia!

Una fonte ha rivelato ai tabloid britannici che Elisabetta “non ama i jeans, dunque il look all’americana, con i jeans modello boyfriend, deve restare a Frogmore Cottage insieme alle zeppe, particolarmente odiate da Sua Maestà”

“È stato detto che Meghan può tranquillamente indossare i capi firmati da alcuni stilisti scozzesi, nel corso della sua visita a Balmoral e delle apparizioni in chiesa insieme alla Regina. Meghan ha un debole per il designer Christopher Kane, nato nel Nord Lanarkshire”, ha detto ancora la fonte.

Insomma, ancora una volta la duchessa di Sussex riceve un veto dalla Regina. Chissà che anche in questa occasione Meghan non sorprenda tutti trasgredendo ancora il protocollo.