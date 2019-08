Film da vedere, i cinque Disney che hanno superato il miliardo di dollari al botteghino nel 2019

Che la Disney accumuli un successo dopo l’altro ormai non stupisce più nessuno. I film più attesi dell’anno in gran parte sono già arrivati nelle sale e non hanno deluso le aspettative di tanti fan, dai più nostalgici ai più curiosi.

Con la Disney si vince a occhi chiusi anche quest’anno: tra i cinque film che hanno raggiunto un nuovo record c’è Toy Story 4, che ha superato il miliardo di dollari al botteghino.

Si tratta della quinta produzione Disney ad aver superato questo traguardo nel 2019, un anno importante che ha enfatizzato ancor di più il potere di questa casa di produzione che di recente ha inglobato anche la 20th Century Fox.

Ma anche quest’autunno arriveranno film che soltanto a sentirli nominare profumano già di successo. Un esempio? Frozen 2, Maleficent – Signora del Male con la bella Angelina Jolie e Star Wars: L’ascesa di Skywalker.

Vediamo quali sono i 5 film Disney da vedere che nel 2019 hanno battuto ogni record superando il miliardo di dollari al botteghino.

Film da vedere Disney | Toy Story 4

Partiamo con Toy Story, giunto al suo quarto capitolo quest’anno dopo Toy Story – Il mondo dei giocattoli uscito nel 1995, Toy Story 2 – Woody e Buzz alla riscossa (1999) e Toy Story 3 – La grande fuga (2010).

Il quarto film dell’amata saga d’animazione è arrivato in Italia il 26 giugno e ha battuto ogni record: l’ultimo era stato registrato nel 2016, grazie a quattro film quali Captain America: Civil War, Rogue One (Star Wars), Alla ricerca di Dory (Pixar) e Zootropolis (Disney).

Soltanto Toy Story 4 ha accumulato complessivamente 1,017 miliardi di dollari, un risultato incredibile se si pensa che il budget per la realizzazione del film era pari a 200 milioni di dollari.

Il quarto capitolo dell’amata saga d’animazione vede Woody, Buzz e tutti gli altri giocattoli passare dalle mani di Andy, ormai pronto per il collage, alla piccola Bonnie. Per aiutarla ad affrontare i primi giorni d’asilo, Woody realizza un nuovo giocattolo per la bambina, Forky, che si rivelerà essere un tantino ribelle.

Film da vedere Disney | Captain Marvel

Brie Larson interpreta Carol Danvers, conosciuta come Captain Marvel: la supereroina è un personaggio della Marvel Comics arrivata nelle sale cinematografiche a marzo 2019 e che ha portato a casa oltre un miliardo d’incassi, il primo film a raggiungere un simile traguardo quest’anno.

Diretto da Anna Boden e Ryan Flec, il film è ambientato negli anni ’90 e racconta di Cara che, abbandonata la vita sulla Terra, si unisce alla Starforce, reparto d’élite intergalattico della civiltà aliena dei Kree. I dubbi arrivano nel momento in cui Cara, come effetto collaterale, si ritroverà di nuovo sulla terra, a causa della lotta tra le due razze aliene, i Kree e gli Skrull. La giovane supereroina inizierà a scoprire le verità nascoste sul suo passato e capirà che forse il vero nemico non è quello dichiarato, ma quello che si finge amico.

Film da vedere Disney | Avengers: Endgame

Il quarto film degli Avengers è arrivato al cinema rompendo ogni schema. Marvel e Disney hanno puntato moltissimo su questo capitolo dei Vendicatori e il riscontro ottenuto a livello mondiale è stato elevatissimo. Avengers ha detronizzato persino Avatar, incassando in tutto due miliardi e 790 milioni di dollari, circa mezzo milione in più rispetto ad Avatar.

Anche in questo quarto capitolo si è dato spazio ai soliti supereroi di casa Marvel che hanno conquistato il mondo intero: Capitan America, Iron Man, Spider-Man, Vedova Nera, Occhio di Falco, Thor (seppur un po’ in carne), Nebula, War Machine e persino Captain Marvel hanno fatto fronte comune ancora una volta per contrastare la potenza di Thanos e delle sue gemme dell’Infinito.

Film da vedere Disney | Aladdin

Negli ultimi anni è scoppiata la moda dei remake in chiave live-action. La Disney ha riportato in vita alcuni classici d’animazione dando loro delle nuove vesti. Dopo Cenerentola, La Bella e la Bestia, Dumbo, Il libro della giungla e il prossimo Mulan, il 2019 ha fatto spazio anche ad Aladdin.

La storia dello straccione che spacciandosi per principe conquista la bella Jasmine ha conquistato intere generazioni sin dalla versione a cartone animato, eppure quella live-action ha saputo conquistare il cuore di tanti nostalgici al punto che la Disney ha già deciso di realizzare un progetto sequel della pellicola. Infatti, l’incasso totale di Aladdin è pari a 1,036 miliardi di dollari.

A differenza del film d’animazione del 1992, la storia di Jasmine nel live-action è molto più pronunciata così come le caratteristiche del suo personaggio più moderne.

Film da vedere Disney | Il Re Leone

Ultimo ma non per importanza è Il Re Leone che riporta al cinema Simba, il figlio di Mufasa costretto a fuggire dalle Terre del Branco a causa dello spietato zio Scar che tradisce e uccide il suo stesso fratello per occupare il trono. Il film d’animazione brillava grazie alla colonna sonora realizzata da Elton John e il cantante si è nuovamente confermato anche per il live-action.

Al 18 agosto 2019, Il Re Leone ha raggiunto un incasso complessivo di ben 1,435 miliardi di dollari senza essere arrivato in gran parte d’Europa: in Italia infatti la pellicola arriva il 21 agosto.