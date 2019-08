Federica Pellegrini dimentica Magnini e va in vacanza con il nuovo (presunto) fidanzato

Federica Pellegrini e il (presunto) fidanzato in vacanza insieme

La campionessa di nuoto Federica Pellegrini si gode l’estate e va in vacanza con quello che, secondo i rumors insistenti, dovrebbe essere il suo nuovo fidanzato, Matteo Giunta.

Dopo gli sforzi degli ultimi Mondiali di nuoto, dove Pellegrini ha guadagnato la sua quarta medaglia d’oro con i 200 stile libero, la campionessa azzurra ha postato sui social alcuni scatti della sua estate 2019.

Tante le foto in cui Federica Pellegrini si rilassa insieme alla sua famiglia. In molti scatti compare con il fratello Alessandro, in altri in compagnia dei genitori (o del suo bellissimo e giovane bulldog francese).

Fatto sta che, secondo le voci, proprio in questi giorni la campionessa di nuoto sarebbe in vacanza insieme alla sua nuova fiamma, che altri non è che il suo allenatore: Matteo Giunta. Nessuna conferma rispetto alla presunta relazione che legherebbe i due, ma ormai i giornali di gossip sembrano piuttosto concordi sul fatto che la nuotatrice e il suo coach avrebbero una storia.

Il settimanale Chi ha diffuso la notizia che i due al momento avrebbero scelto una località “segreta” per trascorrere un po’ di tempo insieme, lontano da sguardi indiscreti. Niente Formentera, Ibiza o altre mete famose per la presenza di vip.

Federica e Matteo avrebbero scelto un posticino fuori dalla portata dei paparazzi per godersi un po’ di intimità.

La campionessa di nuoto, dunque, pare aver voltato decisamente pagina, dopo la fine della lunga relazione con il nuotatore Magnini. Oggi lui è felicemente legato all’ex velina Giorgia Palmas, lei invece pare aver trovato nel suo allenatore l’anima gemella.

In più, c’è un’altra curiosità interessante rispetto a Matteo Giunta: il 37enne di Pesaro altri non è che il cugino di Filippo Magnini. E, infatti, Giunta prima di essere allenatore di Federica, lo era del cugino Filippo.

Finché non arrivano conferme ufficiali da parte dei diretti interessati, quelle che circolano sulla relazione tra Federica e Matteo restano solo delle voci, ma intanto è un sollievo vedere la campionessa serena e sorridente.

