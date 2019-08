Emma Marrone in vacanza dichiara il suo amore al fratello Francesco

Emma Marrone svela l’identità del suo vero amore, la persona a cui tiene più al mondo, con cui sta trascorrendo le vacanze nella sua terra natale, la Puglia.

È un periodo impegnativo per la cantante salentina, impegnata nella produzione di un nuovo brano, scritto a quattro mani insieme a Vasco Rossi e al solista degli Stadio.

Emma quest’estate è anche partita alla volta di Los Angeles per collaborare a un brano di Tiziano Ferro insieme al cantante dei The Giornalisti, Tommaso Paradiso.

Adesso è finalmente arrivato il momento di rilassarsi, e sul Instagram mostra alcuni scatti della sua vacanza insieme alle persone che ama.

Tra questi, il fratello Francesco, il suo amore autentico.

“Sei la cosa più bella che la vita potesse donarmi. Ti amo @checcomarrone Amo le nostre vacanze insieme”, scrive Emma Marrone sul social.

Emma Marrone, nata a Firenze, ma cresciuta in provincia di Lecce insieme ai genitori, mostra spesso sui social i membri della sua famiglia, a cui è molto unita. Ma prima di questo ultimo post non aveva ancora rivelato l’identità di suo fratello Francesco, detto Checco.

Sono gli ultimi giorni di relax prima del tour de force che porterà la cantante all’uscita del suo nuovo brano, prevista per la fine del 2019. In un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Emma Marrone aveva dichiarato sul brano: “Arriverà entro la fine dell’anno e mi piacerebbe festeggiare il mio compleanno all’Arena di Verona. Quando Vasco mi ha fatto sapere che aveva scritto una canzone pensando a me, sono scoppiata a piangere”.

Non resta che augurare buone vacanze alla cantante e buona fortuna per l’uscita della nuova canzone.

