Elisabetta Canalis posta un video della figlia che balla scatenata sul divano e ne approfitta per lanciare un appello ai futuri conduttori di Striscia la Notizia.

Su Instagram, l’ex velina del programma di Canale 5 condivide un video della piccola Skyler Eva Perri, che appare felice e divertente mentre balla sul divano.

La madre ha la faccia estasiata mentre osserva la piccola scatenarsi, e nel filmato riecheggia la voce del padre.

Ma nel post social Elisabetta Canalis aggiunge un commento: “Striscia la Notizia lasciatele un posticino tra qualche anno”.

La mamma forse sogna un destino simile al suo per la piccola.

Lo staff del programma tv storico, di cui Elisabetta Canalis è stata velina insieme a Maddalena Corvaglia negli anni ’90, ha subito risposto: “La prendiamo come conduttrice, come la mamma”.

Altri utenti, invece, prendono scherzosamente in giro il ballo di Eva Perri, avuta dalla ex velina insieme al compagno statunitense Brian Perri, con cui vive a Los Angeles.

“Più che striscia la notizia, paperissima sprint. Scherzo, è bellissima”, scrive qualcuno.

“Balla già meglio di te”, commenta ancora un follower.

Skyler Eva Perri è nata il 25 settembre 2005, ha quattro anni, e appare spesso nei post social della mamma Elisabetta, che però non la sovraespone troppo come altre mamme influencer, e non mostra sempre il suo viso.

Qualche tempo fa la showgirl Elisabetta Canalis aveva dichiarato di non avere in testa un’idea chiara sul futuro della figlia.

