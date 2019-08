Dolcenera a Sanremo? Ecco cosa rivela a TPI la cantante

Dolcenera, la cantante si racconta a TPI

Dolcenera ha tanti sogni nel cassetto che intende realizzare. Ma, tra un successo e l’altro, quello che la emoziona sono i live. Ce lo svela sul palco di RTL102.5 prima del concerto live a Villasimius (da dove partono le diretta estive di RTL102.5 e Radio Zeta).

“Amaremare” è il suo ultimo singolo che sta letteralmente spopolando in radio. “Vorrei provare ad essere sempre ispirata in modo sincero nella scrittura delle canzoni”, dice la cantante a TPI. “Riesco a creare un contatto con il pubblico e racconto tutta me stessa con i live”.

“La canzone sta andando bene (Amaremare, ndr). Per fortuna. racconta una tematica importante: la salvaguardia dell’ambiente. È importante fare delle scelte quotidiane per evitare la plastica che possano far cambiare la mentalità di molte persone. È bellissimo che tanta gente abbia recepito il messaggio”.

“Ricordo quando andavamo in comitiva al mare vedevamo spesso rifiuti abbandonati nelle pinete dopo i picnic. Ma da adolescente già mi colpiva molto questo tema”.

Dolcenera ha le idee chiare. “Dico a me stessa: ‘Non devi mai cercare la popolarità’. Quindi mai cercare la canzoncina più radiofonica, ma è importante avere sempre un’ispirazione pure e reale da comunicare. Come diceva Piero Pelù: piacere a tanta gente è una gabbia seducente. Non funziona così”.

“Bisogna essere sempre sinceri e onesti. In questi momenti sento tanta roba di plastica, cioè senza anima. Forse perché ho la mia idea del cantautore”.